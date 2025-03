Windows 12 : le point sur ce que l’on sait déjà du futur système d’exploitation de Microsoft

En attendant l’arrivée de Windows 12, maitriser Windows 11 et en connaitre toutes les fonctionnalités est une bonne option. Et si vous n’êtes pas déjà utilisateur de ce système, il est temps d’envisager d’acheter une licence Windows 11. Il faut bien sûr opter pour une licence officielle fin de s’assurer que les performances et la sécurité sont pleinement garanties. Mais ce passage vous aidera quand il s’agira de migrer vers Windows 12.

Et si l’on en croit les rumeurs, Windows 12 devrait apporter beaucoup de changements notamment au niveau graphique. L’interface devrait être encore plus épurée tout en intégrant de nouveaux effets visuels prolongeant l’expérience Windows 11.

L’interface va être également revue pour s’adapter à l’apparition de nouveaux formats d’écran (smartphones pliables et moniteurs ultra-larges notamment) et permettre une meilleure utilisation du multitâche. Windows 12 devrait également accroitre les possibilités de personnalisation.

Une meilleure intégration de l’intelligence artificielle

On le sait l’intelligence artificielle fait de plus en plus partie du paysage et Microsoft en coordination avec les fabricants de PC a déjà initié l’arrivée de la touche Copilot qui permet d’accéder à de nombreuses fonctions IA. Windows 12 devrait encore pousser l’intégration un cran plus loin.

Ainsi, l’Explorateur de fichiers qui permet de retrouver ses documents pourrait être largement optimisé et de simples indications comme : « trouve-moi le fichier Excel sur le lequel je travaillais lundi dernier », ne sera plus qu’une formalité grâce à l’IA.

Toujours plus de sécurité

On le sait, les enjeux de sécurité sont croissants et les menaces qui pèsent sur nos données informatiques de plus en plus nombreuses et variées. Avec Windows 11, nous avions déjà franchi un cap. En effet, cette dernière version exigeait que votre PC soit équipé d’une puce TPM (Trusted Platform Module). Cette dernière a notamment pour vocation de stocker en toute sécurité vos données biométriques (reconnaissance faciale et empreintes digitales). Windows 12 devrait pousser le curseur encore plus loin.

On connait déjà l’authentification à deux facteurs (par exemple un mot de passe et votre numéro de téléphone), mais l’introduction de l’authentification multifactorielle native pourrait s’assurer que votre identification repose sur plusieurs éléments fiables sans que vous ayez à gérer ou à mémoriser de nouveaux codes et effectuer de nouvelles manipulations.

Cela permettra de protéger votre PC contre les malwares et autres fichiers malicieux qui visent à dérober vos données personnelles.

Des performances optimisées pour une meilleure autonomie

C’est l’un des enjeux de chaque nouvelle version de Windows, rendre les PC toujours plus rapides et efficaces tout en préservant l’autonomie. La prochaine version de Windows devrait entre autres encore mieux tirer parti de la présence des NPU, ce petit processeur supplémentaire présent sur tous les PC copilot. Il a pour mission de prendre en charge toutes les tâches IA afin de décharger le processeur principal.

Une meilleure répartition des charges imposées à chaque élément matériel devrait permettre à Microsoft de rendre Windows 12 encore plus puissant tout en assurant une autonomie maximale.

Un OS taillé pour le gaming

Les gamers représentent une population importante et Microsoft cherche depuis longtemps à les bichonner. Ces derniers devraient profiter de l’arrivée de DirectX 13. Ce logiciel va lui aussi être dopé à l’IA afin de pouvoir amener plus de fluidité et une qualité visuelle encore meilleure dans les jeux vidéo. On peut imaginer que son intégration dans Windows 12 sera optimisée pour permettre une meilleure gestion des ressources graphiques.

Windows 12 devrait également améliorer l’intégration des plates-formes de gaming de plus en plus utilisée par les joueurs. La plate-forme XCloud de Microsoft devrait recevoir une attention toute particulière.

Prix et date de sortie

Après une première annonce qui prévoyait un lancement en 2024 (qui comme vous l’aurez observé n’a pas eu lieu), les dernières rumeurs font état d’une arrivée fin 2025, sans plus de précision.

Microsoft n’a pas non plus communiqué sur le tarif qu’il appliquerait, mais on peut supposer que comme les fois précédentes la mise à jour (à condition de venir de Windows 11) sera gratuite. Pour ceux qui ne sont pas sur Windows 11, la solution VIP-URcdkey est sans aucun doute la meilleure alternative. La plate-forme propose des clés officielles pour des prix hyper attractifs.

En conclusion

Pour pouvoir profiter de toutes les nouveautés que promet Windows 12 tant au niveau sécurité, qu’autonomie ou optimisation graphique, il faut être sur Windows 11. Alors si ce n’est pas déjà fait, offrir un nouvel OS à votre PC devient une priorité, mais autant le faire à petit prix et profiter de plates-formes comme celles de VIP-URcdkey qui offre des licences à vie tout ce qu’il y a de plus légal et pour des prix vraiment imbattables.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.