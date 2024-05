Windows 11 et 10 : la dernière mise à jour pose problème aux VPN, mais une solution existe

Déployer une mise à jour peut parfois s’avérer être une tâche délicate sur un système d’exploitation. Généralement, si les patchs servent à corriger des bugs ou des failles de sécurité, il n’est pas rare qu’ils créent de nouveaux problèmes.

Malheureusement, c’est trop souvent le cas chez Microsoft, chacune des nouvelles mises à jour de Windows 10 ou 11 étant une occasion pour la firme d’introduire un nouveau bug. Alors que les utilisateurs sont démunis face aux problèmes du système d’exploitation, il semblerait que la situation ne soit pas prête de s’améliorer.

Après un Patch Tuesday de février raté et un abandon pur et simple de Microsoft pour trouver une solution automatique au bug de la mise à jour de janvier sur Windows 10, les utilisateurs sont désormais face à un problème de VPN.

En effet, la mise à jour de sécurité d’avril (KB5036893) pour Windows 10, Windows 11 et Windows Server a introduit un nouveau bug que Microsoft semble incapable de résoudre, pour l’instant. Celui-ci empêche les connexions à un service VPN, dégradant ainsi la sécurité des PC de certains utilisateurs.

©Clint Patterson via Unsplash

Microsoft n’offre aucune solution pour le moment

Évidemment, il n’existe aucune solution officielle pour le moment, Microsoft ne devant apporter, selon leurs dires, un correctif que dans une prochaine mise à jour, sans donner de détails. En attendant, les utilisateurs sont donc bloqués avec un système d’exploitation les empêchant d’accéder à un service très utile (et souvent payant) servant à renforcer la sécurité et la confidentialité de leurs données.

Il est vrai que ce genre de mise à jour de Windows sont importantes, mais il est tout de même dommage que chacune d’elles finisse par dégrader l’expérience globale des usagers. Microsoft n’en est pourtant pas à son coup d’essai et le processus de développement d’une mise à jour devrait pouvoir empêcher ce genre de problème.

Entre les différentes versions d’essai d’une mise à jour avant le déploiement officiel, il est étrange de se retrouver face à des bugs aussi handicapants. Néanmoins, bien que Microsoft ne semble pas pressé à l’idée de corriger certains des problèmes de ses mises à jour, des solutions alternatives sont tout de même disponibles.

En ce qui concerne la mise à jour d’avril, il suffit simplement d’opérer un “rollback” et de revenir à une version antérieure de Windows 10 et 11. En revanche, cela signifie que les correctifs de sécurité apportés par Microsoft n’auront plus d’effet. Cette opération peut donc avoir des conséquences plus néfastes que l’incapacité à utiliser un VPN.

Capture ©Tom’s Hardware Capture ©Tom’s Hardware Capture ©Tom’s Hardware

Pour ceux qui souhaitent prendre le risque malgré tout, il faut se rendre dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update, afficher l’historique et sélectionner “Désinstaller des mises à jour”.

Une fois le patch KB5036893 désinstallé, les VPN devraient fonctionner à nouveau. Il faut espérer que cette fois-ci la situation ne dure pas et que Microsoft ne laisse pas ses utilisateurs démunis face à ce bug de Windows 10 et 11.