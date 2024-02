Xbox dit adieu à certaines exclus et mise tout sur le Game Pass

©Microsoft

Microsoft et Xbox ont frappé fort lors de leur podcast du 15 février. Ça a été l’occasion pour l’entreprise d’en dire un peu plus sur l’avenir de ses consoles mais aussi sur les jeux first-party (les jeux développés et édités par Xbox).

Si chaque écran sera une Xbox, les créations vidéoludiques de la firme seront toujours pensées avec l’écosystème de Microsoft en priorité. Ainsi, Xbox va créer ses jeux avec ses consoles et le PC en tête avant tout.

En revanche, cela ne veut pas dire que le géant de Redmond reste fermé à la concurrence. Au contraire, Microsoft va expérimenter afin de savoir si proposer un jeu first party sur une console concurrente peut augmenter ses marges et la popularité des titres.

Les exclus Microsoft arrivent chez la concurrence

Ainsi, plusieurs de ses exclusivités Xbox Series S et X et PC seront bientôt disponibles sur PS5 et Switch à l’avenir. Des jeux appréciés comme Grounded vont faire leur apparition sur les consoles de Sony et de Nintendo. Pour l’instant, l’entreprise prévoit de porter quatre jeux en particulier cette année :

Grounded, un jeu de survie inspiré de Maman j’ai rétréci les gosses.

Sea of Thieves, un titre sandbox où l’on incarne un pirate.

Pentiment, un jeu d’aventure à la direction artistique tirée des manuscrits du Moyen Âge.

Hi-Fi Rush, un mix entre Jet Set Radio et Devil May Cry.

Malheureusement, ce changement de stratégie ne concerne pas des titres phares comme Starfield ou encore le prochain jeu Indiana Jones. Xbox n’a pas l’intention de les porter sur une console concurrente pour l’instant. L’inclusion des jeux cités plus haut est une forme de test et l’entreprise veut attendre les résultats avant d’étendre cette stratégie inédite.

Microsoft affirme également que 2024 sera une année remarquable avec l’arrivée de nombreuses exclusivités Xbox. La firme prévoit de lancer 6 jeux first-party dont le très attendu Avowed du célèbre studio Obsidian. Évidemment, ce n’est pas tout, les titres à venir sont les suivants :

Avowed

Senua’s Saga: Hellblade II

Indiana Jones and the Great Circle

Ara: History Untold

Towerborne

Le Game Pass comme fer de lance de Xbox

Si Microsoft souhaite démocratiser ses jeux sur d’autres consoles, l’entreprise n’oublie pas son Game Pass pour autant. Alors que les prix du GamePass augmentent régulièrement, son catalogue va également croître.

S’il était prévu que les jeux Activision-Blizzard n’entrent pas dans le service en 2023, ils le feront en 2024. Ce n’est pas une surprise, après l’acquisition du studio mythique par Microsoft leur disponibilité n’était qu’une question de temps. Ce sera donc Diablo 4 qui va entrer dans la danse en premier. Le Hack’n’Slash de Blizzard sera inclus au Game Pass PC et Xbox dès le 28 mars prochain.

Diablo 4 ©Bizzard/Microsoft

Avec cette extension du Game Pass à venir, Microsoft souhaite en faire un service complet et indispensable. L’entreprise veut étendre son écosystème en proposant des alternatives aux consoles de salon traditionnelles. De plus chaque jeu first-party Xbox sera désormais disponible dès son lancement sur le service de Cloud Gaming.

Miser sur le Game Pass est un bon moyen de s’assurer de la pérennité des jeux Xbox first-party quel que soit la machine utilisée par les joueurs. L’avenir des jeux Microsoft sera multiplateforme afin de les rendre omniprésents.