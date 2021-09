Xenia, l’émulateur de Xbox 360, s’essaye à Red Dead Redemption, Condemned 2 ou encore Ninja Gaiden 2

En 2018 nous découvrions Xenia, premier émulateur opérationnel de Xbox 360. Nous l’avions vu à l’œuvre l’année dernière sur des jeux comme Gears of War 3 et Judgement. Depuis, ses développeurs ont étoffé le catalogue de jeux pris en charge comme en témoignent les vidéos ci-dessous. Elles montrent Red Dead Redemption, Condemned 2, Gears of War Judgement, Lollipop Chainsaw et Ninja Gaiden 2.

Hormis celle de Ninja Gaiden 2 ci-dessous, toutes les séquences proviennent de la chaîne YouTube jevonrulez16. Elles permettent d’avoir un aperçu des performances et de l’utilisation du CPU et du GPU. En l’occurrence, d’un Core i7-4790 (4 cœurs / 8 threads) et d’une RX 570 ; du matériel qui n’est plus tout à fait de première jeunesse. Mis à part Red Dead Redemption, les titres semblent capés à 30 images par seconde, une fréquence d’affichage souvent maintenue. L’émulateur – ou le PC – éprouve plus de difficultés avec Red Dead Redemption. Le nombre d’images par seconde oscille entre 20 et 40 en fonction des scènes.

Concernant Ninja Gaiden 2, il tourne souvent à 60 IPS et sollicite régulièrement le GPU à presque 100 % ; hélas, le youtubeur ne précise pas sa configuration.

Émulation vs cloud gaming

Certains des jeux susmentionnés, par exemple Red Dead Redemption, sont disponibles à la fois sur RPCS3 et sur Xenia. Selon les retours des utilisateurs, celui-ci est mieux émulé sur Xenia que sur RPCS3. Ainsi, pour le jeu de Rockstar, un lecteur de DSOGaming rapporte qu’il s’affiche à 40-60 IPS sur son ordinateur équipé d’une GeForce RTX 3070 et d’un Ryzen 5 5600X, contre à peine 20-25 IPS sur RPCS3. Enfin, précisons quand même qu’il est possible d’accéder à un catalogue assez fourni de jeux Xbox 360 et PS3 sur PC par le biais du Xbox Cloud Gaming et du PSNow respectivement.

Source : DSOGaming