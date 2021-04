Alien Isolation et Hand of Fate 2 sont proposés gratuitement sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store a renouvelé hier son offre de jeux gratuits pour les 7 jours à venir. Ainsi, jusqu’à jeudi, vous pouvez obtenir une copie d’Alien Isolation et de Hand of Fate 2 sans avoir à sortir votre carte bancaire. Les deux softs coûtent respectivement 37 et 24 euros hors promotion.

La date de parution remonte d’Alien Isolation remonte au 6 octobre 2014 ; la plateforme avait d’ailleurs déjà offert ce titre lors des fêtes de fin d’année. Il s’agit d’un jeu d’horreur basé sur la licence Alien développé par Creative Assembly et Feral Interactive. Plus récent, Hand of Fate 2 est sorti en novembre 2017. Présenté comme un « jeu de plateau vivant » de type Dungeon Crawler / Rogue-likeAction, il est l’œuvre du studio Defiant Development.

Alien Isolation

Voici le synopsis d’Alien Isolation : « Dans la peau d’Amanda [la fille d’Ellen Ripley], vous naviguerez dans un monde toujours plus angoissant tout en faisant face à une population paniquée et désœuvrée, ainsi qu’à un Alien imprévisible et sans pitié. Sans moyens ni préparation, vous devez fouiller les alentours en quête de ressources, improviser des solutions et utilisez votre bon sens non seulement pour venir à bout de votre mission mais aussi pour rester en vie ».

En raison de son âge, le jeu n’a plus de quoi terroriser une configuration moderne. Une machine munie d’un processeur Intel Core 2 Duo E8500 associée à une carte graphique AMD Radeon HD 5550 ou Nvidia GeForce GT 43 et à 4 Go de RAM suffit. En revanche, il requiert tout de même 35 Go d’espace disponible.

Hand of Fate 2

De son côté, Hand of Fate 2 « est un jeu où vous explorez des donjons, dans un monde de fantaisie noire. Relevez les défis de ce jeu de plateau où chaque étape de l’aventure dépend d’un deck de rencontres légendaires que vous avez choisies ! Attention à vos choix, car votre adversaire, l’énigmatique dealer, ne vous ménagera pas tandis qu’il fait de vous l’instrument de sa vengeance ».

Là encore, les exigences matérielles restent modestes. La configuration minimale renseigne un processeur Intel Core 2 Duo 2,4 GHz ou équivalent ; une carte graphique Intel HD Graphics 4600, NVIDIA GeForce GT 630 ou Radeon HD 5670 ; 4 Go de RAM. Enfin, l’espace disque requis est de 4 Go.