AMD divulgue des benchmarks sur 10 jeux pour Big Navi : les RTX 3080 et 3090 encore battues

Les RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800 affrontent les RTX 3090, RTX 3080 et RTX 2080 Ti en 4K et 1440p.

Lors de la présentation de ses cartes graphiques Big Navi (RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800), AMD a dévoilé quelques benchmarks pour comparer ces trois références à celles de NVIDIA. La société a présente des résultats complémentaires, en 4K et 1440p, sur dix jeux : Battlefield V, Borderlands 3, Call of Duty : Modern Warfare, The Division 2, Doom Eternal, Forza Horizon 4, Gears 5, Resident Evil 3, Shadow of the Tomb Raider et Wolfenstein Youngblood.

AMD communique également les résultats obtenus par les RTX 3090, RTX 3080 et RTX 2080 Ti pour la comparaison ; la société indique qu’elle n’a pas pu tester la RTX 3070 faute de carte à disposition. La plateforme de test embarque un processeur Ryzen 9 5900X avec 16 Go de RAM DDR4-3200 sur carte mère X570. Notez toutefois que les championnes d’AMD ont un petit avantage, puisqu’elles profitent du Smart Access Memory : une fonctionnalité censée booster les performances lorsqu’une RX 6000 collabore avec un Ryzen 5000. Mais après tout, AMD aurait tort de s’en priver.

Les Radeon RX 6800 et RX 6800 XT custom se dévoilent en photo

Les cartes Big Navi très dominatrices en 1440p

En 4K, match nul entre la RX 6900 XT et la GeForce RTX 3090 qui comptent chacune cinq victoires ; toutefois, si l’on considère les tarifs pour les départager, un vainqueur se dessine clairement : la première coûte 999 dollars, la seconde 1499 dollars. La RX 6800 XT l’emporte par le plus petit avantage face à la RTX 3080 : elle est devant dans six jeux. Prix respectif des deux combattantes : 649 dollars contre 700 dollars. Entre la RTX 2080 Ti et la RX 6800, c’est une victoire par KO de la seconde : 10 à 0. De fait, la RTX 3070 offre des performances relativement proches de celles de la RTX 2080 Ti. En revanche, l’argument financier est cette fois en faveur de la carte de NVIDIA, avec un prix de vente fixé à 499 dollars contre 579 dollars pour la RX 6800.

En 1440p, Big Navi est encore plus à l’aise : les RX 6900 XT et RX 6800 XT dominent leur rivale respective dans 9 jeux sur 10, tandis que la RX 6800 continue d’asphyxier son adversaire 10 à 0.

Naturellement, AMD a dû favoriser des titres sur lesquels ses cartes sont à l’aise ; de fait, la liste contient des softs très populaires et beaucoup joués actuellement. Nous vérifierons les dires d’AMD dans des tests prochainement : rappelons que les RX 6800 et RX 6800 XT sortent le 18 novembre, et la RX 6900 XT, le 8 décembre.

Source : AMD