AMD présente la nouvelle Radeon PRO W6600X pour les Mac Pro

La gamme AMD Radeon PRO W6000X accueille un nouveau membre, le plus modeste des quatre.

AMD annonce la disponibilité de la carte graphique AMD Radeon PRO W6600X pour les Mac Pro. Comme les autres RX 6000, cette référence bénéficie de l’architecture graphique AMD RDNA 2. Elle possède 32 unités de calcul, soit 2048 processeurs de flux. On suppose qu’à l’instar des Radeon RX 6600 / XT, cette carte hérite d’un GPU Navi 23. On retrouve en tout cas les 32 Mo d’Infinity Cache. AMD a doté cette Radeon PRO W6600X de 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 128 bits. L’entreprise renseigne une bande passante est de 256 Go/s. La vitesse mémoire est ainsi de 16 Gbit/s, comme pour la Radeon RX 6660 XT (14 Gbit/s pour la RX 6600). La fréquence GPU Boost s’élève à 2479 MHz.

La carte affiche un niveau de performances FP32 de 9,8 TFLOPS. Pour la comparaison, les valeurs sont de 8,9 TFLOPS et 10,6 TFLOPS pour les RX 6600 / RX 6600 XT respectivement.

Quatrième référence AMD Radeon PRO W6000X

AMD propose le petit tableau récapitulatif ci-dessous.

Carte graphique Unités de calcul Processeurs de flux Interface mémoire TFLOPS Infinity

Cache GDDR6 Bande passante mémoire AMD Radeon PRO W6600X 32 2048 128-bit – Jusqu’à 9,8 en simple précision (FP32)

– Jusqu’à 19,6 en demi-précision (FP16) 32 Mo 8 Go Jusqu’à 256 Go/s

L’entreprise précise qu’outre cette Radeon PRO W6600X, les utilisateurs de Mac Pro peuvent également choisir d’autres GPU AMD, notamment les AMD Radeon PRO W6900X, Radeon PRO W6800X et Radeon PRO W6800X Duo lancées précédemment.