AMD présentera ses cartes graphiques Radeon RX 7000 le 3 novembre à 21 heures

Fin septembre, Scott Herkelman, vice-président senior et directeur général de Radeon, annonçait sur Twitter la date de lancement des cartes graphiques Radeon RX 7000 sous architecture GPU RDNA 3 : le 3 novembre. AMD a désormais envoyé un communiqué officiel à la presse pour confirmer cette date, au cours d’un évènement “together we advance_gaming”.

© AMD

Le communiqué relate : “Aujourd’hui, AMD a annoncé “together we advance_gaming”, un événement diffusé en direct dévoilant la prochaine génération de solutions graphiques AMD Radeon. À cette occasion, des responsables de chez AMD partageront des détails sur l’architecture haute performance et économe en énergie AMD RDNA 3 qui offrira de nouveaux niveaux de performance, d’efficacité et de fonctionnalité aux joueurs et créateurs de contenu.”

Cet événement se déroulera donc le jeudi 3 novembre, à 21h, heure de Paris. Vous pourrez le suivre en direct sur la chaîne YouTube d’AMD ; un replay sera accessible quelques heures après la fin de l’événement sur AMD.com.

Des cartes commercialisées à partir de décembre ?

Les Radeon RX 7000 ont fait l’objet de nombreuses fuites au cours des derniers mois. Notez que l’entreprise met en avant la frugalité énergétique de ses prochaines cartes graphiques ; un aspect sur lequel elle vante déjà régulièrement la supériorité des RX 6000 sur les GeForce RTX 3000.

© AMD

Au sujet de la commercialisation des premières cartes RDNA 3, les dernières tendances évoquent le mois de décembre. Comme pour la série RX 6000 et à l’instar de NVIDIA, AMD devrait d’abord dégainer les solutions haut de gamme Radeon RX 6900 / RX 6800.