AMD publie sa démo technique ray tracing Hangar 21

Les cartes graphiques Big Navi d’AMD (RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT) ont inauguré l’architecture GPU RDNA2, qui apporte notamment le support du ray tracing matériel ; les GPU des PlayStation 5 et Xbox Series X / S bénéficient également de cette architecture. AMD a publié une démo technique baptisée Hangar 21.

D’une durée de 3 minutes et 35 secondes, cette vidéo, en 1080p, illustre les différentes technologies introduites par l’architecture RDNA2. Celle implique notamment le DirectX Raytracing pour les effets de lumière, d’ombres et de réflexions.

Une Radeon RX 6900XT et un Ryzen 9 3900 à l’œuvre

La démo met également en avant l’AMD FidelityFX, un ensemble d’outils open source. Cette suite comprend le FidelityFX Variable Shading (VRS), le FidelityFX Ambient Occlusion ainsi que le FidelityFX Denoiser. Selon le descriptif d’AMD, le premier « analyse la luminance et le mouvement des images pour aider à optimiser le rendu pour une performance optimale sans diminuer la qualité de l’image » ; le second repose sur le système CACAO (Combined Adaptive Compute Ambient Occlusion) et permet « d’améliorer dynamiquement et efficacement l’apparence des objets en fonction de leur exposition à la lumière ambiante ».

AMD a préenregistré cette démo sur une machine armée d’une Radeon RX 6900XT et d’un Ryzen 9 3900.