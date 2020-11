Le DLSS de NVIDIA débarque sur 4 nouveaux jeux, dont Call of Duty : Black Ops Cold War

Le DLSS de NVIDIA est souvent salutaire sur de nombreux jeux, y compris pour les RTX 3000 Ampere : sur Watch Dogs Legion, il est quasiment indispensable en 4K/Ultra même pour une carte aussi puissante que la RTX 3090. NVIDIA continue donc de promouvoir sa technologie et la porte sur quatre nouveaux titres : Call of Duty : Black Ops Cold War, War Thunder, Enlisted et Ready or Not.

L’entreprise communique les gains en 4K avec le DLSS réglé sur « Performance ». Selon elle, la hausse du nombre d’images par seconde sur COD Black Ops Cold War atteint 85 % ; 30 % dans War Thunder, 55 % dans Enlisted et carrément 120 % dans Ready or Not. Avec ces l’ajout de ces quatre titres, NVIDIA peut se targuer d’avoir porté son DLSS sur plus de 25 jeux.

Réservé aux cartes avec des cœurs Tensor

La prise en charge est déjà effective sur les quatre jeux susmentionnés ; à condition d’avoir une carte graphique compatible (RTX), l’option est disponible dans les réglages. Rappelons que la technologie DLSS repose sur les cœurs Tensor des cartes graphiques GeForce RTX. Par conséquent, pour en profiter, il faut une carte RTX Ampere ou Turing.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le DLSS, nous vous invitons à consulter notre dossier consacré aux technologies AMD RIS, NVIDIA DLSS, et Freestyle.

Source : NVIDIA