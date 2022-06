Radeon RX 6700 : appelez-la juste Radeon 6700

Sapphire a officialisé cette référence aux caractéristiques un peu bâtardes, et pour cause : c’est la jumelle de la carte minière GPRO X080.

Nous vous en parlions hier, la gamme Radeon RX 6000 pourrait accueillir prochainement une nouvelle référence, la Radeon RX 6700. Le site de Cowcotland avait découvert le pot aux roses et publié deux fiches produit de cartes graphiques signées Sapphire. À la suite de cette fuite, la marque a officialisé ces modèles sur son site. Particularité : l’absence du préfixe RX. Une omission volontaire qui s’explique peut-être par le tour de passe-passe auquel se livre la marque ; vous allez voir lequel.

Les spécifications communiquées hier étaient les bonnes : cette Radeon 6700 desktop partage plusieurs points communs avec la Radeon RX 6700M. Elle exploite un GPU Navi 22 avec 36 unités de calcul activées, soit 2304 processeurs de flux. Pour la VRAM, elle propose 2 Go de moins que sa grande sœur la Radeon RX 6700 XT et voit son interface mémoire baisser : 10 Go de GDDR6 sur un bus de 160 bits. La vitesse mémoire reste de 16 Gbit/s ; rappelons qu’AMD a lancé des variantes 6X50 XT profitant de mémoire cadencée à 18 Gbit/s il y a peu. La principale différence avec la version mobile est le TGP : il est de 220 W et non de 135 W. Enfin, les fréquences GPU des deux cartes de Sapphire ont des fréquences jeux / Boost de respectivement 2230 / 2495 MHz.

Une GPRO X080 munie de sorties d’affichage

Toutes les caractéristiques énumérées ci-dessus font penser à la Radeon RX 6700M, mais pas seulement. En novembre 2021, Sapphire dégainait deux références destinées au marché du minage de cryptomonnaies, les GPRO X080 et GPRO X060 ; la première est le clone de notre carte du jour… Voyant le vent tourner, l’entreprise a peut-être finalement changé son fusil d’épaule et décidé de trouver un autre usage pour ces GPU. Cela expliquerait les spécifications un peu bâtardes de cette Radeon 6700 et l’absence de la mention RX. Enfin, si la GPRO X080 n’a aucune sortie d’affichage, nos deux Radeon 6700 possèdent un port HDMI et trois DisplayPort.

Sources : Sapphire, VideoCardz