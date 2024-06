Apple Intelligence veut rendre sa jeunesse à Siri mais attention aux hallucinations

Apple vient de dévoiler sa nouvelle intelligence artificielle, la bien nommée “Apple Intelligence”. Celle-ci devrait être disponible sur divers appareils, notamment les MacBook, iPad et iPhone. En revanche, l’IA fonctionnant en partie localement va restreindre son utilisation aux machines les plus récentes uniquement.

©Apple

La Worldwide Developers Conference a été l’occasion pour Apple de présenter quelques nouveautés. Par exemple, l’entreprise a profité du WWDC pour dévoiler son nouvel OS mobile, iOS 18. Si ce dernier manque d’originalité, il intègre en revanche une technologie inédite pour les appareils de la firme : l’intelligence artificielle.

Appelée “Apple Intelligence”, l’IA maison du géant de Cupertino doit, comme tout bon outil de ce genre, faciliter l’expérience et le travail des utilisateurs. Si les fonctionnalités IA d’iOS 18 sont réservées aux iPhone haut de gamme, ce n’est pas le cas de la technologie dans son ensemble.

En effet, Apple Intelligence sera disponible sur de nombreux appareils, notamment certains iPad, MacBook et Mac. En revanche, compte tenu des exigences de l’IA, quelques restrictions sont de rigueur et seuls les appareils les plus récents pourront en profiter.

iPhone 15 Pro ©Apple

Apple Intelligence est exigeant

Alors qu’elle devrait être introduite en même temps que les mises à jour iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 “Sequoia”, l’IA ne sera pas d’usage sur l’ensemble des appareils prenant en charge ces versions des systèmes d’Apple.

En plus de nécessiter une mise à jour logicielle, les machines doivent également être au niveau question hardware. Le fait est qu’une partie du traitement de l’IA se fait localement plutôt que dans le cloud, ce qui nécessite un processeur moderne. La liste des appareils pouvant prendre en charge l’IA est la suivante :

iPhone 16 et ses déclinaisons

iPhone 15, 15 Pro et 15 Pro Max

iPad Air M1 et M2

iPad Pro M1, M2 et M4

MacBook Air M1, M2 et M3

MacBook Pro M1 (avec Touch Bar)

MacBook Pro M2 (avec Touch Bar)

MacBook Pro M1, M2 et M3

iMac M1 et M3

Mac mini M1 et M2

Mac Studio M1 et M2

Mac Pro M2

Apple Intelligence devrait, par exemple, rendre Siri plus intelligent. L’assistant virtuel d’Apple devrait être dopé par l’IA afin d’être plus “naturel” avec les utilisateurs. Siri devrait notamment fournir des réponses adaptées au contexte.

Ainsi, l’IA pourra reformuler des e-mails ou bien aider à la rédaction d’un message. En revanche, si la tâche devient trop complexe pour Apple Intelligence, l’assistant virtuel va s’aider d’une autre IA, celle d’OpenAI : ChatGPT-4o.

Attention aux dérives de l’IA

Macbook Air M3 ©Apple iPad Pro M4 ©Apple

En revanche, il faut préciser qu’Apple Intelligence lors de son déploiement officiel sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 sera toujours en version bêta. Cela signifie qu’au lancement, des bugs et des problèmes de stabilité pourront être rencontrés par les utilisateurs.

Compte tenu des dérives de l’intelligence artificielle, il serait donc de bon ton d’être relativement prudent. Il faut espérer qu’Apple ait fait un travail de développement avancé afin que son IA ne dérape pas trop vite.

D’autant plus qu’Apple Intelligence se servira des données des utilisateurs pour fonctionner. Si la firme assure que le processus sera sécurisé et que les informations confidentielles de ses consommateurs ne seront pas à risque, une fuite ou une hallucination de l’IA peut toujours avoir lieu. Tim Cook ayant d’ailleurs confirmé que cette dernière possibilité n’étais pas impensable.