Carrefour divulgue les tarifs des PlayStation 5 et Xbox Series X

Ce n’est plus qu’une question de semaines avant de voir les PlayStation 5 et Xbox Series X envahir les boutiques en ligne et les rayons de nos supermarchés. Si les caractéristiques techniques des deux modèles sont connues et qu’on a déjà un bon aperçu du catalogue de jeux lors du lancement, reste la cruciale question du prix. Le site Carrefour a mis en ligne les fiches des deux consoles avec des prix : la PS5 Digital Edition et la Xbox Series X coûteraient 399 euros ; la PS5 version Blu-Ray se négocierait quant à elle 499 euros.

Recevez toutefois ces informations avec prudence. En effet, certaines mentions assez fantaisistes figurent sur les pages. On découvre ainsi une date de disponibilité fixée au 12 juillet pour la Xbox Series X, ou encore des dates limites de précommandes établies au 13 septembre pour la machine de Microsoft et au 3 octobre pour celle de Sony. Néanmoins, fin juin, une précédente fuite mentionnait déjà un prix de 399 euros pour la Playstation 5 Digital Edition et de 499 euros pour la version Blu-Ray.

Quid de la Xbox Series X Lockhart ?

Maintenant, en admettant que les montants indiqués par Carrefour soient authentiques, ils témoigneraient d’une politique tarifaire pour le moins agressive de la part de Microsoft. Si la firme de Redmond peut réellement se permettre de vendre sa Xbox Series X cent euros de moins que la PlayStation 5 « standard » au lancement, la console, légèrement plus puissante que sa rivale, offrirait un excellent rapport qualité / prix. Enfin, n’oublions pas qu’une autre Xbox Series X pourrait également voir le jour, puisque certains soupçonnent Microsoft de préparer une Xbox Series X Lockhart délivrant une puissance de 4 TFLOPS (contre 12 TFLOPS pour la Xbox Series X « classique »).

Source : Xbox.Mag