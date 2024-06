Meilleure TV pour PS5 et Xbox Series : quel modèle de téléviseur gaming choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures TV pour PS5 et Xbox Series

La PS5 et la Xbox Series sont de véritables bijoux de technologie, elles supportent des résolutions impressionnantes allant jusqu’à la 8K et les 60 images par seconde. Pour pleinement bénéficier de leurs capacités, il est crucial de choisir un téléviseur adapté, doté notamment d’une connectique HDMI 2.1 pour gérer ces hautes résolutions et fréquences.

Le marché actuel offre une pléthore de téléviseurs 4K parfaits pour le gaming, qu’ils soient OLED, QLED, ou même des modèles plus accessibles offrant un excellent rapport qualité/prix. Notre guide rassemble les meilleures télévisions, celles qui non seulement répondent aux critères techniques nécessaires, mais optimisent aussi votre expérience de jeu grâce à leurs caractéristiques. Car l’objectif est avant tout d’exploiter au maximum le potentiel de votre console afin de vous offrir des séances de gaming mémorables.

À lire également : notre comparatif des meilleures TV 4K LED, QLED et OLED

LG OLED65G3, la meilleure TV gaming

LG OLED65G3 La meilleure TV gaming € TV LG OLED evo G3 OLED65G36LA 65″… 45€

45€ Voir l’offre

1929€ Voir l’offre

1979€ Voir l’offre

1990€ Voir l’offre

1990€ Voir l’offre

1990€ Voir l’offre

2,306.99€ Voir l’offre

2389€ Voir l’offre

2,917.27€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Excellente qualité d'affichage

Excellente qualité d'affichage Quatre ports HDMI 2.1

Quatre ports HDMI 2.1 4K à 120 fps

4K à 120 fps VRR, G-Sync et FreeSync

VRR, G-Sync et FreeSync Puissance et réactivité On n’aime pas Système son décevant

Système son décevant Pied non fourni

Commençons directement avec l’un des meilleurs modèles de cette sélection. Si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series, la LG OLED65G3 représente un choix de premier ordre. Équipée de la dernière technologie de dalle OLED MLA, cette télévision assure une résolution 4K à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et prend en charge le Dolby Vision 4K à 120 fps. L’image bénéficie également des normes HDR10, HLG, et Dolby Vision IQ qui garantissent des visuels impressionnants peu importe le contenu. Et avec ses quatre ports HDMI 2.1, ce modèle est parfaitement adapté pour tirer le maximum des fonctionnalités graphiques des consoles dernière génération.

Ce modèle est également équipé de la VRR (Variable Refresh Rate) pour éviter les déchirures d’image, ainsi que des technologies G-Sync et FreeSync pour une expérience de jeu fluide. Côté son, malgré ses puissants haut-parleurs et ses caissons offrant une sortie audio de 60W, l’audio peut sembler un peu plat, ce qui rend l’achat d’une barre de son presque indispensable pour environnement sonore vraiment immersif. Enfin, si vous comptiez installer cette TV au mur, sachez que le support est vendu séparément. En définitive, ce modèle a toutes les qualités requises pour être un excellent téléviseur gaming, et vous ne devriez lui trouver que peu de défauts, un choix que nous vous recommandons donc chaudement.

Sony Bravia XR-65A95L, la TV optimisée pour la PS5

Sony Bravia XR-65A95L La TV optimisée pour la PS5 € TV OLED Sony XR-65A95L 2990€

2990€ Voir l’offre

2990€ Voir l’offre

2990€ Voir l’offre

2990€ Voir l’offre

2990€ Voir l’offre

3,311.90€ Voir l’offre

3,322.57€ Voir l’offre

3,696.57€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Qualité d'image impressionnante

Qualité d'image impressionnante Ajustement HDR automatique

Ajustement HDR automatique AMD Freesync Premium, le VRR et l'ALLM

AMD Freesync Premium, le VRR et l'ALLM HDR10, Dolby Vision et HLG

HDR10, Dolby Vision et HLG Qualité sonore très satisfaisante On n’aime pas Seulement 2 ports HDMI 2.1

Sony continue d’impressionner les utilisateurs du monde entier avec l’adoption du QD OLED et sa dalle XR Triluminos Max. Le modèle Bravia XR-65A95L offre une luminosité éclatante, des noirs purs et un contraste remarquable, rivalisant aisément avec les concurrents les plus haut de gamme. Pour les gamers, notamment ceux équipés d’une PS5, ce modèle propose des fonctionnalités très intéressantes telles que l’ajustement HDR automatique et un basculement direct en mode jeu. Ajoutez à cela la 4K à 120 images par seconde, l’AMD Freesync Premium, le VRR et l’ALLM, un Input Lag de seulement de 12,3 ms et vous obtenez une expérience de gaming presque parfaite.

Cette TV se distingue également par son interface Google TV, sa qualité audio satisfaisante, et ses bonus bienvenus comme un micro et une caméra intégrés. Côté connectique, elle est dotée de 4 ports HDMI dont 2 de type 2.1. Le minimum à nos yeux. La qualité d’image, que ce soit pour jouer ou pour regarder du contenu multimédia, est sublime grâce à des couleurs vibrantes d’une fidélité exceptionnelle. Terminons avec le fait qu’elle est compatible avec les normes HDR10, Dolby Vision, HLG. En résumé, ce téléviseur est excellent, et l’est encore plus si vous possédez la PS5.

Samsung TQ65S95D, la TV gaming OLED signée Samsung

Samsung TQ65S95D La TV gaming OLED signée Samsung € Samsung TV OLED 4K 163 cm TQ65S95D -… 3,424.90€

3,424.90€ Voir l’offre

3,436.92€ Voir l’offre

3690€ Voir l’offre

3690€ Voir l’offre

3690€ Voir l’offre

3690€ Voir l’offre

3690€ Voir l’offre

3699€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Magnifique dalle OLED

Magnifique dalle OLED 4 ports HDMI 2.1

4 ports HDMI 2.1 Traitement antireflet efficace

Traitement antireflet efficace VRR, ALLM, et AMD FreeSync Premium Pro

VRR, ALLM, et AMD FreeSync Premium Pro Compatible HLG, HDR10 et HDR10+

Compatible HLG, HDR10 et HDR10+ Système son correct On n’aime pas Pas de Dolby Vision

Pas de Dolby Vision Interface qui manque de fluidité

La TV Samsung TQ65S95D est une référence incontournable dans le domaine des téléviseurs OLED. Exploitant avec brio cette technologie d’écran, elle offre des noirs d’une profondeur remarquable, un contraste infini et une gestion des couleurs certifiée par Pantone. Un des points forts de ce modèle est son traitement antireflet qui améliore considérablement l’expérience de jeu, même si la lumière du jour tape sur l’écran. Sur le plan technique, elle intègre le processeur NQ4 AI Gen2 capable d’améliorer significativement la qualité des images de résolution inférieure tout en optimisant l’audio. Cette TV est également équipée pour le gaming avec une fréquence de 144Hz, 4 ports HDMI 2.1 prenant en charge la 4K 120 FPS, et supporte des technologies telles que VRR, ALLM, et AMD FreeSync Premium Pro.

Au-delà de ces caractéristiques, elle est également compatible avec les normes HLG, HDR10 et HDR10+. Toutefois, l’absence de Dolby Vision et quelques lacunes dans l’interface Smart TV sous Tizen OS demeurent des points d’amélioration. Ces petits défauts mis à part, cette TV Samsung reste un bel exemple du savoir-faire de Samsung dans la conception de téléviseurs haut de gamme, alliant performances et fonctionnalités pensées pour les gamers exigeants.

Panasonic TX-55MZ2000E, le meilleur rapport qualité/prix

Panasonic TX-55MZ2000E Le meilleur rapport qualité/prix € TV OLED Panasonic TX-55MZ2000E 139 cm… 1989€

1989€ Voir l’offre

1989€ Voir l’offre

1989€ Voir l’offre

1989€ Voir l’offre

1990€ Voir l’offre

1990€ Voir l’offre

2,148.59€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Dalle Master Oled Pro très réussie

Dalle Master Oled Pro très réussie HDR10/10+, HLG et Dolby Vision

HDR10/10+, HLG et Dolby Vision G-Sync, FreeSync Premium, ALLM et VRR

G-Sync, FreeSync Premium, ALLM et VRR Très lumineuse On n’aime pas Seulement deux ports HDMI 2.1

Seulement deux ports HDMI 2.1 Qualité audio perfectible

Continuons avec un modèle de chez Panasonic que nous considérons comme le meilleur rapport qualité/prix de cette sélection. Il s’agit d’une TV milieu de gamme qui ravira les joueurs qui n’ont pas forcément le budget pour un téléviseur gaming haut de gamme. Il se distingue notamment par son mode True Game qui lui permet d’atteindre un input lag de seulement 9,3 ms. En termes de qualité d’image, il est doté d’une dalle Master Oled Pro lumineuse et bien calibrée qui n’a rien à envier à la concurrence.

Cette télévision prend en charge les technologies G-Sync, FreeSync Premium, ALLM et VRR et est compatible avec les normes HDR suivantes : HDR10/10+, HLG et Dolby Vision. Autant dire que malgré son prix plus accessible que certains, elle offre toutes les fonctionnalités qu’on attend d’une TV gaming. Cependant, le fait qu’elle ne soit dotée que de deux ports HDMI 2.1 pourrait en gêner certains. Malgré cette petite faiblesse, les performances globales de ce téléviseur et ses fonctionnalités en font l’un des meilleurs choix pour ceux qui recherchent un modèle gaming qui ne soit pas hors de prix.

TCL 65C845, la TV gaming au meilleur prix

TCL 65C845 La TV gaming au meilleur prix € 65C845 QLED Mini-LED 144Hz 165cm 759.99€

759.99€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre

1006€ Voir l’offre

1,102.96€ Voir l’offre

1,128.12€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son prix accessible

Son prix accessible Sa qualité d'affichage

Sa qualité d'affichage Sa réactivité

Sa réactivité Compatible HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG

Compatible HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG Rétroéclairage Mini-Led On n’aime pas 1 seul port HDMI 2.1

1 seul port HDMI 2.1 G-Sync et FreeSync Premium non pris en charge

TCL est une marque réputée pour ses produits abordables, alors il n’est pas étonnant de voir qu’elle a également conçu une TV gaming à prix (relativement) réduit. Ce modèle brille dans le domaine des jeux vidéo grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, sa technologie Dual Line Gate qui augmente la fluidité (au détriment de la qualité d’image) et son input lag de seulement 13,1 ms. De plus, sa dalle LCD VA 100 Hz (144 Hz natif) de 65 pouces est équipé d’un système de rétroéclairage Mini-Led composé de plus de 20 000 mini-leds réparties sur 576 zones.

La TCL 65C845 supporte les technologies VRR et ALLM, prend en charge les normes HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG mais pas les technologies G-Sync et FreeSync Premium. Mais à ce prix là, on ne peut pas non plus tout avoir. Enfin, dernier point négatif, elle n’est dotée que d’un seul port HDMI 2.1 4K120 FPS. Il faudra donc vous contenter d’une seule console, ou bien changer de prise avant chaque session. Cependant, avec un tel positionnement tarifaire, on ne peut qu’être agréablement surpris par cette TV TCL qui en plus d’offrir une belle qualité d’affichage dispose de fonctionnalités gaming certes limitées, mais bienvenues.

Philips 65OLED908, la TV gaming Ambilight

Philips 65OLED908 La TV gaming Ambilight € TV OLED Philips 65OLED908 2490€

2490€ Voir l’offre

2490€ Voir l’offre

2490€ Voir l’offre

2,823.51€ Voir l’offre

2,958.99€ Voir l’offre

3,007.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Qualité d'affichage

Qualité d'affichage Ambilight 3 côtés

Ambilight 3 côtés Son très satisfaisant

Son très satisfaisant ALLM, VRR, AMD Freesync Premium et Nvidia G-Sync On n’aime pas Seulement deux prises HDMI 2.1

Terminons avec un modèle Ambilight : le Philips 65OLED908. Ce dernier propose une qualité d’affichage impressionnante grâce à sa nouvelle dalle OLED Meta équipée de millions de microlentilles qui améliore la luminosité pour offrir une d’image mémorable. Les angles de visions sont également très larges, ce qui est appréciable. Cette TV se distingue également par sa barre de son Bowers & Wilkins qui confirme l’engagement de Philips envers une expérience audio d’excellente qualité.

Si l’on se penche sur ces fonctionnalités gaming, il y a peu de chances d’être deçue. L’input lag de ce téléviseur est de 12,6 ms, ce qui est très bon, et il possède deux ports HDMI 2.1 prenant en charge la 4K 120 FPS. Il est également compatible avec les technologies ALLM, VRR, AMD Freesync Premium et Nvidia G-Sync. Enfin, il supporte les normes HDR suivantes : HDR10+ et Dolby Vision. En résumé, c’est un excellent téléviseur gaming qui vous apporte de l’immersion supplémentaire grâce à ses fonctionnalités Ambilight.

🧐 Pourquoi choisir une TV spéciale pour les nouvelles consoles ?

La PlayStation 5 et la Xbox Series X sont conçues pour offrir une expérience de jeu hors du commun, avec des graphismes en très haute définition et des taux de rafraîchissement élevés. Pour tirer pleinement parti de ces capacités, il est essentiel de choisir un téléviseur qui peut supporter ces spécifications avancées. Les téléviseurs optimisés pour les jeux sur les nouvelles consoles intègrent souvent des technologies telles que le HDMI 2.1, qui permet des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz en 4K, ainsi que des fonctionnalités comme le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Ces caractéristiques minimisent le retard d’affichage et assurent une image fluide et sans déchirure, ce qui est crucial pour une expérience de jeu immersive.

En outre, ces téléviseurs sont souvent équipés de dalles capables d’afficher une large gamme de couleurs et un contraste élevé, essentiels pour le rendu HDR (High Dynamic Range) que les nouvelles consoles sont capables de produire. Le HDR enrichit la qualité visuelle des jeux en améliorant les détails dans les zones sombres et lumineuses de l’image, offrant ainsi une profondeur et une vivacité accrues. Opter pour un téléviseur avec un bon système de gestion du HDR est donc primordial pour exploiter pleinement les graphismes des jeux modernes. De plus, certains téléviseurs sont spécifiquement calibrés pour répondre aux exigences des gamers, avec des modes de jeu dédiés qui ajustent automatiquement les paramètres de l’image pour optimiser la performance et la visibilité.

À lire également : notre comparatif des meilleurs jeux de PS5

Choisir la bonne TV pour le gaming nécessite de prendre en compte plusieurs critères spécifiques qui influencent directement l’expérience de jeu. Tout d’abord, le temps de réponse et le taux de rafraîchissement. Ils réduisent le flou de mouvement et offre une image plus fluide et réactive, ce qui est particulièrement bénéfique dans les jeux rapides. Vérifiez également que la TV supporte les technologies HDMI 2.1, VRR (Variable Refresh Rate), et ALLM (Auto Low Latency Mode). Ces technologies permettent également de profiter d’une expérience de jeu plus fluide et sans délai perceptible entre les commandes et ce qui est affiché à l’écran.

La qualité d’image est un autre facteur. Les téléviseurs capables de produire des images HDR (High Dynamic Range) offrent un meilleur contraste et une palette de couleurs plus riche, ce qui rend les environnements de jeu plus immersifs et visuellement impressionnants. Il est également important de considérer la résolution de l’écran ; pour les consoles de nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X, une TV 4K est idéale pour profiter pleinement des capacités graphiques des consoles. Enfin, la taille de l’écran et la distance de visionnage jouent un rôle dans le choix, car elles affectent la perception des détails et l’immersion dans le jeu. Un grand écran dans un petit espace peut être écrasant, tandis qu’un écran trop petit dans un grand espace peut rendre difficile la capture de tous les détails du jeu.

Pour s’assurer qu’une TV est compatible avec le HDMI 2.1, il est important de vérifier les spécifications techniques du modèle en question, souvent listées dans le manuel du produit ou sur le site web du fabricant. Recherchez des termes comme “HDMI 2.1,” “4K à 120Hz,” “VRR” (Variable Refresh Rate), “ALLM” (Auto Low Latency Mode), et “eARC” (Enhanced Audio Return Channel), qui sont des fonctionnalités clés associées à cette norme. Par ailleurs, il est judicieux de lire les avis des utilisateurs et les critiques de produits pour confirmer que les fonctionnalités annoncées fonctionnent comme prévu, car certains fabricants peuvent offrir des mises à jour de firmware post-achat pour activer des fonctionnalités HDMI 2.1 non disponibles au lancement.

Le HDR, ou High Dynamic Range, est une technologie qui améliore significativement le contraste et la gamme de couleurs des images affichées sur un écran. En pratique, cela signifie que les zones claires de l’image peuvent être extrêmement lumineuses tout en conservant des détails, tandis que les zones sombres restent détaillées sans être lavées. Pour les jeux vidéo, cela se traduit par des environnements plus réalistes et immersifs, où les effets de lumière et d’ombre sont beaucoup plus prononcés, et les couleurs sont plus vives et nuancées.

Sur les consoles comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, le support du HDR permet de tirer parti de ces améliorations visuelles dans la majorité des jeux récents. L’impact sur l’expérience de jeu est notable : les mondes de jeu apparaissent plus vivants et plus proches de la vision réelle, améliorant ainsi l’immersion globale. Pour profiter pleinement du HDR, il est essentiel que la TV supporte non seulement le HDR, mais aussi des standards spécifiques comme le HDR10 ou Dolby Vision, ce dernier étant particulièrement apprécié pour sa capacité à ajuster dynamiquement le HDR scène par scène.

À lire également : notre comparatif des meilleurs jeux Xbox Series

🚀 Quel est l’impact de l’input lag sur les performances en jeu ?

L’input lag, ou le retard d’affichage, est le temps qui s’écoule entre le moment où une commande est entrée via la manette et celui où l’action correspondante est visible à l’écran. Un faible input lag est crucial pour les jeux vidéo, surtout pour ceux qui nécessitent des réactions rapides comme les shooters, les jeux de combat, ou les simulations sportives. Un input lag élevé peut rendre le jeu moins réactif, donnant une sensation de décalage qui peut frustrer les joueurs et affecter négativement leurs performances. Pour une expérience de jeu optimale, surtout en mode compétitif, il est recommandé de choisir une télévision avec un input lag inférieur à 20 millisecondes, et idéalement autour de 10 millisecondes ou moins, pour assurer une réponse quasi instantanée aux commandes.