Meilleure TV Hisense : quel modèle de téléviseur acheter en 2024 ?

Hisense est rapidement devenue une figure majeure sur le marché international des téléviseurs, se distinguant par un excellent rapport qualité/prix et l’intégration de technologies avancées comme l’OLED et le QLED. Découvrez notre comparatif des meilleures télévision Hisense.

Notre top 3 des meilleures TV Hisense

Lorsqu’il s’agit de choisir une nouvelle télévision, le marché propose une variété impressionnante de marques et de modèles, chacun promettant des caractéristiques et des technologies de pointe. Parmi les acteurs clés de ce secteur très compétitif, Hisense se distingue comme un choix populaire, offrant une gamme de téléviseurs qui combinent qualité d’image, innovation technologique et rapport qualité/prix. Originaire de Chine, Hisense est présente dans de nombreux pays, rivalisant avec des géants de l’industrie.

Mais choisir la bonne TV peut souvent sembler complexe, surtout face à la vaste gamme de modèles proposés par Hisense. Cette marque offre un large éventail d’options, allant des modèles d’entrée de gamme aux téléviseurs haut de gamme, et inclut des technologies variées comme les écrans LED classiques, les QLED et les récents mini-LED. Comprendre les spécificités de chaque modèle et les technologies utilisées est crucial pour déterminer quel modèle répondra au mieux à vos besoins. Découvrez notre sélection des meilleures TV Hisense.

Hisense 65A6K, la TV Hisense abordable

Commençons notre guide avec un modèle abordable de chez Hisense, la 65A6K. C’est une Smart TV qui offre une expérience de visionnage très convaincante à un prix contenu, se distinguant dans le segment des téléviseurs de milieu de gamme par son rapport qualité/prix. Équipée d’une dalle 4K UHD, elle assure une bonne résolution avec des détails nets et des couleurs vives. Compatible avec la technologie HDR (Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG), le contraste et la palette de couleurs peuvent être améliorés grâce à elle, même si le rendu n’est pas saisissant. Elle intègre Vidaa U6 comme système d’exploitation, vous permettant de profiter d’une interface utilisateur fluide et un accès à une vaste gamme d’applications, y compris des services de streaming populaires tels que Netflix ou Disney+.

Au niveau de la connectivité, la Hisense 65A6K dispose de trois ports HDMI 2.0, deux ports USB, ainsi que la connexion sans fil via WiFi et Bluetooth. Cependant, il est important de noter que les ports HDMI sont de la version 2.0, ce qui limite ses fonctionnalités pour le gaming. La présence de l’eARC apporte néanmoins une expérience sonore assez immersive. En définitive, la Hisense 65A6K est une option solide pour ceux qui cherchent une Smart TV performante sans se ruiner. Elle offre une bonne qualité d’image, même si l’expérience utilisateur n’est pas riche en fonctionnalités.

Hisense 55E7KQ Pro, le bon rapport qualité/prix

Le Hisense 55E7KQ Pro s’affirme comme une option remarquable pour ceux qui recherchent un téléviseur de 55 pouces à un prix contenu. Associant une dalle QLED à un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et supportant différents formats HDR tels que HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision, elle a tout pour vous plaire. Ce modèle se distingue par son excellente qualité d’image, avec des contrastes impressionnants et un calibrage précis, bien que le filtre antireflet soit quelque peu décevant. La connectivité est également un point fort, proposant quatre ports HDMI, dont deux supportent la norme 2.1, ainsi que deux ports USB et une sortie audio numérique, assurant une flexibilité appréciable pour tous les types d’usage, y compris le gaming avec les technologies ALLM et VRR.

Sur le plan sonore, le Hisense 55E7KQ Pro offre une performance honorable avec une puissance de 40W, suffisante pour une écoute quotidienne claire et détaillée. L’interface utilisateur Vidaa, bien que simple par rapport à des systèmes plus sophistiqués comme Google TV, est fluide et intuitive, rendant l’expérience utilisateur agréable même pour ceux qui viennent d’autres écosystèmes. Son prix compétitif, associé à de belles performances et une compatibilité étendue avec les dernières normes technologiques, font de ce téléviseur une option très intéressante pour ceux qui veulent profiter de la qualité sans se ruiner. Sachez qu’elle est également disponible en tailles de 65 et 75 pouces pour ceux qui désirent un écran plus grand.

Hisense 65U8KQ, le téléviseur Hisense Mini-Led

Le téléviseur Hisense 65U8KQ représente un excellent choix. Équipé de la technologie Mini-LED, il est prisé pour sa capacité à offrir une luminosité éclatante et des contrastes remarquables. Ce modèle de 65 pouces intègre une dalle VA 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, optimisé pour une expérience visuelle des plus immersives, notamment avec la prise en charge de standards HDR avancés tels que HDR10+, HLG et Dolby Vision. Idéal pour les cinéphiles et les gamers, il offre aussi un son de grande qualité avec un système Dolby Atmos de 50 W, permettant une expérience audio riche même sans barre de son externe.

Sur le plan de la connectivité, le Hisense 65U8KQ est bien équipé avec quatre ports HDMI (dont deux supportant le HDMI 2.1), deux ports USB, un connecteur Ethernet, ainsi que le Wi-Fi et Bluetooth intégrés pour une flexibilité totale. Le système d’exploitation Vidaa U, facile à utiliser, enrichit encore l’expérience utilisateur en proposant une interface intuitive et réactive. Offrant une image finement calibrée et un traitement HDR efficace, ce téléviseur promet non seulement de grandes performances pour les jeux vidéo grâce à ses technologies VRR et ALLM, mais aussi une excellente qualité d’image pour tous types de contenus. Il s’agit sans aucun doute d’un concurrent sérieux à certains modèles bien plus coûteux.

Hisense 100U7KQ, la TV grand format

Pour les amateurs de grand spectacle à domicile, Hisense propose un modèle hors norme : le 100U7KQ de 100 pouces. Ce géant de l’écran n’est pas à la portée de tous, notamment en raison de son prix et de sa taille imposante, mais offre une expérience immersive exceptionnelle pour ceux qui peuvent se le permettre. Avec sa dalle QLED soutenue par un rétroéclairage Mini-LED, ce téléviseur offre une luminosité impressionnante, idéale pour les contenus HDR (HDR10/10+, HLG, Dolby Vision IQ). Il intègre les dernières technologies de jeu telles que VRR et ALLM, et une connectique composée de 4 ports HDMI, dont deux compatibles 2.1. C’est bien suffisant pour couvrir la majorité des besoins multimédias.

Outre ses capacités techniques, ce modèle utilise l’interface Vidaa U7, connue pour sa facilité d’utilisation et intégrant les assistants Vidaa Voice et Alexa qui peuvent enrichir votre expérience utilisateur. Avec des options de taille allant de 55 à 85 pouces, Hisense offre une gamme adaptée à divers besoins et espaces, bien que le modèle de 100 pouces reste le plus impressionnant par sa taille et ses performances. C’est une option parfaite pour ceux cherchant à transformer leur salon en une véritable salle de cinéma, alliant technologie de pointe et design spectaculaire pour une immersion totale à domicile.

Hisense 65UXKQ, complète et performante

Nous avons gardé le meilleur pour la fin, la TV Hisense 65UXKQ est un modèle complet et riche en fonctionnalités qui démontre tout ce dont est capable la marque. Il est conçu pour offrir une expérience visuelle de grande qualité grâce à une dalle QLED dotée de la technologie de rétroéclairage Mini-LED. Cette dernière promet un contraste élevé et une luminosité impressionnante. En plus d’une qualité d’image exceptionnelle, ce modèle se distingue par ses capacités en matière de gaming, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et des fonctionnalités comme le VRR et l’ALLM pour une expérience de jeu fluide. La connectivité est également complète avec quatre ports HDMI dont deux compatibles HDMI 2.1. Elle est également compatible avec les normes HDR10/10+, HLG et Dolby Vision IQ

En termes d’audio, le Hisense 65UXKQ ne fait pas de compromis, intégrant un système sonore 4.1.2 canaux de 112 watts qui supporte les technologies Dolby Atmos et DTS pour une immersion sonore appréciable. Cette qualité sonore est idéale pour compléter l’expérience visuelle haut de gamme, rendant ce téléviseur particulièrement adapté pour les cinéphiles cherchant à reproduire une expérience de salle de cinéma dans le confort de leur salon. Ajouté à cela, l’interface utilisateur Vidaa U7 offre une navigation fluide et un accès facile aux divers contenus streaming. Tout cela renforce l’attrait de ce modèle comme une solution complète de divertissement à domicile.

🤔 Pourquoi choisir une TV Hisense ?

Hisense, marque fondée en 1969 à Qingdao en Chine, a débuté comme une petite entreprise de radio mais est devenue l’un des principaux fabricants mondiaux d’électronique grand public et d’appareils ménagers. Connue principalement pour ses téléviseurs, Hisense s’est également diversifiée dans les domaines de la climatisation, des réfrigérateurs et des télécommunications, étendant sa présence sur les marchés internationaux. L’entreprise a renforcé sa visibilité mondiale en sponsorisant de grands événements sportifs internationaux, ce qui lui a permis de se faire une place sur le marché Français.

Hisense est réputée pour offrir un excellent rapport qualité/prix, idéal pour ceux qui cherchent à investir dans un téléviseur abordable. Cela n’empêche pas les modèles de la marque d’intégrer très souvent des technologies renommées, telles que les dalles QLED et les rétroéclairages mini-LED, qui étaient traditionnellement réservées aux modèles haut de gamme. De plus, Hisense continue d’innover avec l’intégration de fonctionnalités smart TV, une compatibilité avec divers formats HDR et la possibilité de profiter de différentes technologies, rendant leurs téléviseurs adaptés tant pour les cinéphiles que pour les gamers. L’engagement de la marque envers des prix compétitifs, sans compromettre la qualité ou les fonctionnalités, fait d’elle une option très séduisante sur un marché pourtant très concurrentiel.

💡 Hisense ou TCL, y a-t-il vraiment une différence ?

Choisir entre Hisense et TCL se résume à des nuances spécifiques en termes de performances, de prix et de fonctionnalités supplémentaires. Les deux marques sont reconnues pour leur excellent rapport qualité/prix, elles proposent des technologies premium comme le QLED et le mini-LED à des prix abordables. Hisense tend à se concentrer sur des innovations dans le traitement d’image, tandis que TCL offre souvent une réactivité légèrement supérieure, ce qui peut être intéressant pour les gamers. En fin de compte, le choix entre ces deux marques dépendra de vos préférences personnelles en termes d’interface utilisateur ou de la disponibilité des modèles sur le marché.

🔌 Quelles sont les options de connectivité disponibles sur les TV Hisense ?

Les téléviseurs Hisense offrent une gamme complète d’options de connectivité adaptées aux besoins du divertissement à domicile. Typiquement, ces TV sont équipées de plusieurs ports HDMI, y compris des versions prenant en charge HDMI 2.1 pour les dernières consoles de jeux vidéo. Ils disposent également de ports USB pour la lecture multimédia et le stockage externe, d’une connexion Ethernet pour un accès Internet fiable, ainsi que de Wi-Fi intégré pour une connectivité sans fil. La plupart des modèles supportent également le Bluetooth, permettant de connecter des écouteurs, des barres de son et d’autres périphériques audio sans fil.

Les téléviseurs Hisense sont généralement équipés de systèmes audio intégrés qui offrent une qualité de son respectable pour une utilisation quotidienne, notamment avec des technologies telles que Dolby Atmos pour une expérience plus immersive. Cependant, comme pour la plupart des téléviseurs plats, les contraintes d’espace limitent la performance des haut-parleurs, ce qui peut conduire à un son parfois manquant de profondeur et de basses. Pour améliorer l’expérience audio, il est conseillé d’ajouter une barre de son ou un système home cinéma externe. Ces dispositifs complémentaires peuvent enrichir considérablement la clarté et la gamme des basses, transformant l’expérience d’écoute en quelque chose de bien plus riche et dynamique.

🎮 Quels modèles de TV Hisense choisir pour le gaming ?

Pour les passionnés de jeux vidéo, choisir un téléviseur Hisense adapté au gaming implique de privilégier certaines caractéristiques techniques essentielles. Les modèles offrant un taux de rafraîchissement élevé, généralement 144 Hz, sont idéaux pour une action fluide et réactive, essentielle pour les jeux rapides. Il est aussi crucial de sélectionner des téléviseurs avec un faible input lag pour minimiser le délai entre les commandes entrées et leur répercussion à l’écran. De plus, les fonctionnalités telles que le Variable Refresh Rate (VRR) et l’Auto Low Latency Mode (ALLM) sont des atouts importants pour optimiser la performance gaming. Les derniers modèles Hisense intègrent souvent ces technologies, offrant ainsi une expérience de jeu agréable, compatible avec les consoles de nouvelle génération.

