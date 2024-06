Ces écrans gaming améliorent le WiFi, personne n’y avait pensé avant ASRock

ASRock PG27Q15R2A ©ASRock

Toutes les innovations présentées lors du Computex 2024 ne semblent pas être au même niveau. Certaines d’entre elles pourraient être de véritables avancées technologiques tandis que d’autres s’apparenteraient plutôt à des fonctionnalités gadget.

Malheureusement, l’un des arguments de vente des moniteurs Phantom Gaming PG032UFS2B et PG27FFX2A annoncés par ASRock semble entrer dans cette dernière catégorie. Si les appareils s’annoncent comme des écrans gamer aux performances tout à fait acceptables, l’une de leurs fonctionnalités laisse songeur.

En effet, ces nouveaux écrans disposent d’une antenne Wi-Fi intégrée. S’il est possible de penser que cela transforme ces écrans en Smart-TV miniature, il n’en est rien. Ces moniteurs OLED ne permettent pas de regarder Netflix ou YouTube sans allumer son PC gamer.

Une antenne Wi-Fi pour résoudre les problèmes de réseau

©ASRock

Le but de cette antenne (déjà présente dans d’autres modèles) serait de remplacer celle d’un ordinateur et ainsi d’améliorer la connectivité avec le réseau. En étant directement intégrée à l’écran et non à la tour, cette antenne permet d’empêcher la perte de signal pouvant être créée par la présence d’un bureau selon la firme.

Autant dire que cette fonctionnalité des écrans du constructeur semble indispensable (sic). La latence lors de parties de jeu en ligne est effectivement un élément crucial et la moindre baisse ou perte de la connexion peut avoir des conséquences très néfastes pour les joueurs. On doute néanmoins de la réelle efficacité de la solution d’ASRock.

Heureusement, l’antenne Wi-Fi n’est pas la seule innovation de ces écrans gamer. Les PG032UFS2B et PG27FFX2A semblent également être des moniteurs parfaitement adaptés à la pratique du jeu.

Qu’offrent ces nouveaux écrans gamer d’ASRock ?

Le premier est un écran OLED de 32 pouces proposant plusieurs définitions : l’une en 4K 240 Hz et l’autre en FHD (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement de 480 Hz. Pour éviter la brûlure d’écran fatidique, ASRock a même ajouté un système de dissipation de chaleur.

Le PG27FFX2A, quant à lui, est un moniteur IPS, le plus rapide du marché d’après ses créateurs. Cet écran de jeu de 27 pouces offre un taux de rafraîchissement extrêmement élevé de 520 Hz. En revanche, la définition en pâtit puisque celle-ci n’atteint que le Full HD (1920 x 1080).

©ASRock

Les deux écrans sont certifiés VESA DisplayHDR True Black 400 et peuvent également profiter de la technologie AMD FreeSync Premium Pro, cette dernière devant assurer une expérience de jeu fluide et sans déchirures aux joueurs.

Pour l’instant, ASRock n’a pas donné d’information précise concernant la date de sortie ni le tarif de ses moniteurs. En revanche, il faut espérer que la technologie révolutionnaire qu’ils intègrent ne soit pas responsable d’une flambée de leur prix.