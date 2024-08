Chimérique, ce ThinkPad Plus Hybrid unifie notebook Windows et tablette Android

Une nouvelle machine hybride à mi-chemin entre la tablette Android et le notebook Windows vient d’être lancée par Lenovo. Le ThinkPad Plus Hybrid accueille un processeur Meteor Lake d’Intel et un SoC Snapdragon de Qualcomm lui permettant de transitionner entre ses deux modes sans recourir à l’émulation.

©Lenovo

Lenovo a habitué ses consommateurs à présenter des appareils révolutionnaires. L’entreprise semble en recherche perpétuelle de l’innovation technologique qui lui permettra de se démarquer de la concurrence. Malheureusement, les avancées de la firme ne sont pas toujours des plus utiles.

Entre un ordinateur portable à l’écran transparent incapable de dépasser le 720p et ses smartphones flexibles très gadgets, Lenovo enchaîne les projets risqués. Pourtant, l’entreprise insiste, comme le suggère son nouveau modèle de laptop ThinkBook un peu particulier.

Si la firme est désormais coutumière des appareils 2 en 1 avec ses PC portables à la frontière entre un ultrabook et une tablette Android, le ThinkBook Plus Hybrid va encore plus loin. Lenovo pousse en effet le vice jusqu’au bout en voulant commercialiser une machine véritablement hybride.

Il ne s’agit plus d’un PC portable pouvant se replier sur lui-même pour faire office de tablette mais bien de deux appareils avec des configurations différentes capables de s’interconnecter. Ce ThinkBook inédit combine à la fois un PC Windows utilisant un processeur Meteor Lake ainsi qu’une tablette Android équipée d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

©Lenovo

Un ThinkBook hybride alliant Core Ultra et Snapdragon

Pour offrir des fonctionnalités issues de deux genres d’appareils différents, Lenovo a mis en place un multi-système d’exploitation qui traite l’écran détachable comme une tablette et le clavier comme un notebook. Le but est apparemment de faciliter la vie des utilisateurs afin qu’ils n’aient pas à recourir à l’émulation.

Sur le papier, le ThinkBook Plus Hybrid semble correct mais sans plus. La partie PC (clavier) est donc équipée d’un Intel Core Ultra 7 155H cadencé entre 1,4 et 4,8 GHz, de 32 Go de RAM LPDDR5X et d’un SSD de 1 To.

La tablette (l’écran) abrite un Snapdragon 8+ Gen 1 pouvant atteindre 3,2 GHz au maximum. La mémoire vive est de 12 Go avec un stockage UFS 3.1 de 256 Go. La dalle, qui est l’unique source d’affichage de la partie PC et tablette, est un écran OLED 2,8K.

La batterie totale de la tablette est de 38 Wh tandis que le notebook s’en sort mieux avec 75 Wh. En somme, l’ensemble s’annonce comme étant un appareil assez intéressent. L’hybridation et la capacité à se passer d’émulation sont impressionnantes et les performances de la tablette et du PC pourraient être au rendez-vous.

Gadget hors de prix ou révolution ?

©Lenovo

Cependant, plusieurs points non négligeables pourraient handicaper cette chimère technologique. Premièrement, le stockage partagé de 10 Go est assez faible et pourrait empêcher les utilisateurs de faire du multitâche.

Deuxièmement, Lenovo assure que son ThinkBook est pensé avec l’IA en tête. Pourtant, les capacités du Meteor Lake d’Intel seraient insuffisantes afin de profiter des fonctionnalités IA avancées devant débarquer avec Windows 11 24H2.

Enfin, le prix pourrait également être un frein à l’adoption du ThinkPad Plus Hybrid. Affichée actuellement à 15 999 yuans, soit 2050 euros après conversion, la machine semble un peu trop onéreuse. Le seul argument de vente de cet appareil semble son hybridation avancée.

Malheureusement pour Lenovo, cela reste très gadget. Il faut espérer que les performances de ce mix entre PC portable et tablette puissent compenser, sans quoi il ne s’adressera qu’à une clientèle très restreinte. Le ThinkPad Plus Hybrid est pour l’instant uniquement commercialisé en Chine mais il pourrait être disponible dans le reste du monde par la suite.