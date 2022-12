Déjà plus de Radeon RX 7900 XTX, mais toujours de la RX 7900 XT

Les nouvelles Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT d’AMD sont disponibles depuis à peine deux jours, et vous l’avez peut-être constaté en parcourant les sites des détaillants, chez la plupart d’entre eux, les cartes sont déjà en rupture de stock. Paradoxalement, à l’instar de ce qui s’est passé avec les GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080, c’est le modèle le plus haut de gamme qui rencontre le plus grand succès. La Radeon RX 7900 XTX a été en rupture de stock seulement quelques minutes après sa sortie. En revanche, des Radeon RX 7900 XT sont toujours disponibles sur la boutique d’AMD ou sur Rue du Commerce, entre autres.

© AMD © TopAchat

Malheureusement, tous les premiers acquéreurs de Radeon ne semblent pas être d’honnêtes consommateurs souhaitant utiliser le GPU pour leur propre compte : Ebay regorge de nombreuses annonces de Radeon RX 7900 XT et Radeon RX 7900 XTX, les premières étant proposées partir de 1300 euros environ, les secondes plutôt entre 1500 et 2000 euros. À l’évidence, les scalpers étaient encore sur le coup, mais pas dit qu’ils soient gagnants cette fois-ci. Dans tous les cas, même si vous avez absolument besoin d’une Radeon RX 7900 XTX, nous ne pouvons que vous déconseiller de céder à ces offres. AMD aurait prévu 200 000 cartes graphiques RDNA 3 pour cette fin d’année. La frénésie du lancement passée, il est possible que la situation s’améliore pour la Radeon RX 7900 XTX dans les prochains jours.

© Ebay © Ebay

Sapphire Radeon RX 7900 XT (20Go) RueDuCommerce 1159.9€ Découvrir l'offre

Amazon.fr 1228.99€ Découvrir l'offre

De la GeForce RTX 4080 à foison

Du côté de l’offre de NVIDIA, il reste quelques GeForce RTX 4090 custom à vendre (surtout les modèles les plus onéreux), mais il y a pléthore de GeForce RTX 4080. En dépit de ses qualités, un constat s’impose pour cette référence : elle coûte certainement trop cher. D’autant plus maintenant ; comme nous l’avons montré dans notre test, la Radeon RX 7900 XTX propose un meilleur rapport performance / prix en rastérisation classique.

© TopAchat © LDLC

Gainward GeForce RTX 4080 Phantom LDLC 1350€ Découvrir l'offre

Amazon.fr 1512€ Découvrir l'offre

À en croire certaines rumeurs, NVIDIA envisage d’abaisser le prix de sa GeForce RTX 4080 avant la fin de l’année afin de la rendre plus compétitive ; à moins que l’entreprise mise plutôt sur sa GeForce RTX 4070 Ti programmée début 2023. Dans tous les cas, il faudra certainement patienter encore plusieurs semaines voire mois avant d’avoir des GeForce RTX 4000 et Radeon RX 7000 réellement abordables.