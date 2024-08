DOOM + DOOM II : le retour fracassant des légendes du FPS dans un bundle remastérisé

Les jeux mythiques des années 90, DOOM et DOOM II, font leur grand retour dans une version remasterisée. Plus qu’une simple cure de jouvence, cette nouvelle édition nous promet une expérience de jeu modernisée et enrichie ; elle devrait surtout ravir les nostalgiques des premières heures des FPS.

©Bethesda

Préparez-vous à (re)vivre une immersion totale dans l’enfer du plus connu des FPS avec la version remastérisée des deux premiers opus de DOOM que l’éditeur Bethesda propose en pack, le tout sublimée par une refonte graphique ainsi qu’un contenu enrichi et partiellement inédit. Les joueurs peuvent enfin profiter d’une résolution maximale de 4K et d’une fluidité digne de ce nom grâce au moteur KEX et au rendu multi-threadé ; on est bien loin du VGA à 30 FPS de l’époque…

Les amateurs de sensations fortes seront par ailleurs ravis d’apprendre que la bande-son originale a été entièrement repensée par le talentueux Andrew Hulshult, compositeur de la bande originale de DOOM Eternal: The Ancient Gods. Pour les puristes, il est toujours possible de basculer entre les versions modernes IDFKA et les pistes MIDI d’origine.

Une immersion modernisée, une aventure inédite

L’expérience de jeu a été remise au goût du jour : parmi les nouveautés, on trouve des options d’accessibilité inédites, incluant des polices de caractères plus lisibles et un mode de contraste élevé. DOOM + DOOM II intègre également un système de navigation et de publication de mods directement en jeu. Fini les manipulations fastidieuses, la communauté est mise à l’honneur pour partager ses créations et enrichir l’expérience de jeu.

©Bethesda

Cette nouvelle édition ne se contente pas d’améliorer l’existant, elle propose également un contenu complet, voire inédit. Outre les campagnes originales de DOOM et DOOM II, les joueurs ont ainsi accès à une multitude d’extensions, dont Doom 2: The Master Levels, No Rest for the Living ou encore SIGIL, un épisode conçu par le célèbre John Romero. Au total, cela représente 187 cartes de mission !

Cerise sur le gâteau, une toute nouvelle aventure voit le jour : Legacy of Rust. Développé en collaboration par les équipes d’id Software, Nightdive Studios et MachineGames, cet épisode inédit plonge les joueurs dans une base perdue aux confins de l’enfer. De nouveaux ennemis et armes infernales attendent de pied ferme les joueurs les plus téméraires.

Les amateurs de jeu en multijoueur ne sont pas en reste. DOOM + DOOM II propose un mode multijoueur multiplateforme pouvant accueillir jusqu’à 16 joueurs en ligne. En plus des modes coopération et match à mort, un nouveau pack de cartes comprenant 25 niveaux inédits vient s’ajouter aux 18 niveaux originaux.

©Bethesda

La cerise sur le gâteau ? Cette version remastérisée est proposée gratuitement à tous les joueurs possédant déjà une copie de DOOM ou DOOM II sur les plateformes supportées. Une aubaine pour redécouvrir ces jeux mythiques dans une version optimisée et enrichie. Pour les autres, il faudra débourser la modique somme de 9,99 € sur Steam, ou 8,99 euros sur la plateforme concurrente d’EPIC Games.

