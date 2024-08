Faire planter un iPhone ne demande que quatre caractères

iPhone 11 ©Thom Bradley via Unsplash

Le système d’exploitation des iPhone, fait encore des siennes. Après un lancement tumultueux d’iOS 17, l’OS mobile n’est plus à un bug près. Si cette version précise faisait possiblement peur aux utilisateurs des mobiles d’Apple, la situation s’arrange peu à peu malgré tout.

Néanmoins, l’apparition d’un nouveau problème n’est pas surprenante. Heureusement, contrairement au bug d’iOS 17 qui fermait les applications de façon aléatoire, le dernier en date semble assez bénin.

S’il provoque un plantage des iPhone, son fonctionnement et plus particulièrement son exécution rendent ce bug inédit sans danger. Découvert il y a peu par un chercheur en sécurité, ce problème, faisant crasher les smartphones, ne semble pouvoir être répliqué que par les utilisateurs eux-mêmes.

Ce bug, plus amusant qu’autre chose, nécessite donc une marche à suivre très précise pour apparaître ainsi que la saisie de caractères bien définis. Ainsi, en balayant l’écran vers la droite jusqu’à la Bibliothèque d’applications, il est possible de taper les symboles ““:: dans la barre de recherche pour faire planter un iPhone.

Un bug totalement inoffensif ?

Ce bug entraîne un dysfonctionnement de l’application SpringBoard qui gère l’écran d’accueil des téléphones d’Apple. Étonnamment, il peut également intervenir lorsque les mêmes caractères sont entrés dans la barre de recherche de l’app Réglages.

©TechRadar via TikTok

Heureusement, ce sont les deux seules applications qui peuvent faire planter SpringBoard pour le moment. En somme, ce bug ne représente, pour le moment, aucun danger de sécurité majeur pour les usagers et leurs iPhone.

L’ensemble du système d’exploitation ne semble pas affecté par ce problème et il n’aurait aucun impact sur les performances de l’appareil. D’autant plus que le plantage est particulièrement léger au final. Celui-ci ne fait que renvoyer les utilisateurs à l’écran de verrouillage après quelques secondes.

SpringBoard refait des siennes

Compte tenu de la méthode d’exécution et de sa nature éphémère, ce bug paraît donc totalement inoffensif. Précédemment, Apple avait déjà dû faire face à un problème similaire. En 2015, un bug nommé “effective power” était bien plus inquiétant.

Celui-ci était provoqué par l’application iMessage et une simple suite de mots et de symboles (effective. Power لُلُصّبُلُلصّبُررً ॣ ॣh ॣ ॣ 冗) contenue dans un SMS pouvait faire planter un iPhone à distance. Lui aussi faisait crasher SpringBoard et redémarrer les téléphones, ce n’est donc pas la première fois que cette application fait des siennes.

Il est probable qu’Apple apporte un correctif dans une future mise à jour de son système d’exploitation mobile. Au vu du manque de danger, il est en revanche peu probable que la firme de Cupertino se sente pressée. Il est donc probable qu’un correctif soit appliqué tardivement, en espérant que celui-ci n’attende pas le déploiement d’iOS 18.

Un bug inédit fait planter les iPhone lorsque quatre caractères sont saisis.

Ce bug ne touche que la barre de recherche de la Bibliothèque d’apps et des Réglages.

La suite de symboles “”:: fait planter l’application SpringBoard et renvoie à l’écran de verrouillage.

Source : TechCrunsh