GFN Thursday : 38 jeux rejoignent la librairie GeForce NOW en juin

Comme tous les premiers jeudis d’un nouveau mois, NVIDIA a dévoilé la liste des jeux qui rejoindront assurément son GeForce Now durant les prochaines semaines. Pour ce mois de juin, ce sont 38 jeux supplémentaires qui seront ajoutés à la plateforme de cloud gaming, dont 13 dès aujourd’hui.

Voici la liste complète des jeux qui sortent cette semaine :

Before We Leave (Steam)

Creativerse (Steam)

Empire of Angels IV (Steam)

Hokko Life (Steam)

Necromunda: Hired Gun (Steam, Epic Games Store)

Pro Cycling Manager 2021 (Steam)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Steam)

Thea: The Awakening (Steam)

Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier (Ubisoft Connect)

Tour de France 2021 (Steam)

Tour de France 2020 (Steam)

X3: Reunion (Steam)

Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament (Steam)

GeForce Now : fin de l’offre Fondateurs, place aux abonnements Priority, plus chers

Les 25 autres jeux attendus en juin

Ces 13 jeux seront suivis de 25 autres durant les prochaines semaines :

Dual Universe (Native Client)

Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG (Steam)

The Final Station (Steam)

GUILTY GEAR -STRIVE- (Steam)

Morbid: The Seven Acolytes (Steam)

Neptunia Virtual Stars (Steam)

Not The Robots (Steam)

Pathway (Steam)

Quest Hunter (Steam)

Roguebook (Steam)

Spirit of the North (Steam)

Strategic Mind: Spectre of Communism (Steam)

Strategic Mind: The Pacific (Steam)

Supraland (en accès anticipé sur Steam)

Sword and Fairy (Steam)

Sword and Fairy 2 (Steam)

Sword and Fairy 3 (Steam)

Sword and Fairy 3 Ex (Steam)

Tools Up! (Steam)

Townsmen – A Kingdom Rebuilt (Steam)

The Universim (Steam)

Vikings – Wolves of Midgard (Steam)

Le service GeForce Now est désormais accessible directement via le navigateur Google Chrome

Source : NVIDIA