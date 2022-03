GTA V est-il maintenant plus beau sur PS5 que sur PC ?

Depuis hier, les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series X peuvent jouer à Grand Theft Auto V et GTA Online dans une version Expanded & Enhanced Edition, qui leur est exclusive. Selon Rockstar, Grand Theft Auto V et GTA Online pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S profitent désormais d’une définition 4K jusqu’à 60 images par seconde, bénéficient de meilleurs textures, d’une distance d’affichage accrue. Les joueurs console ont même droit au ray tracing ; il est toutefois limité aux ombres. Si vous souhaitez découvrir à quoi ressemble la version PS5 face à la version PC, voici une vidéo comparative. Elle est proposée par la chaîne YouTube GameV.

N’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais pour notre part, nous ne voyons pas d’énormes différences entre la version PS5 et PC (montrée ici avec les réglages en Ultra). Allez, l’Expanded & Enhanced Edition l’emporte peut-être aux points.

Un jeu qui a traversé trois générations de consoles

Forcément, la version PC est susceptible de se distinguer grâce aux mods. La vidéo ci-dessous, proposée par rampage TV, compare aussi les moutures PS5 et PC de GTA V, mais la deuxième profite du NaturalVision Evolved Mod.

Cela ne nous rajeunit pas, mais rappelons que GTA V a fait ses débuts sur Xbox 360 et PlayStation 3 en septembre 2013. Rockstar avait porté son jeu sur Xbox One et PlayStation 4 l’année suivante, puis sur PC en 2015. Avec ces éditions PS5 et Xbox Series de 2022, le titre peut se targuer d’avoir traversé trois générations de consoles. Pour l’anecdote, les PS3 et Xbox 360 ont des performances théoriques FP32 de 251,2 GFLOPS et 240 GFLOPS ; les PS5 et Xbox Series X délivrent respectivement 10,28 et 12,15 TFLOPS…

Normalement, cette Expanded & Enhanced Edition devrait être le chant du cygne de GTA V avant Grand Theft Auto VI. À moins que Rockstar décide un jour de sortir cet opus sur la Nintendo Switch. La console de Nintendo, qui plafonne à 393,2 GFLOPS, n’a eu droit qu’à la Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition jusqu’à présent.

Source : DSOGaming