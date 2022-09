Intel n’en finit plus de montrer son Arc A770, cette fois overlockée à 2,7 GHz

Tom Petersen continue de faire la promotion de cartes graphiques que personne n’est en mesure d’acheter à travers des sessions de questions / réponses accordées à quelques médias. Dans une vidéo publiée par Hot Hardware, il a montré une Arc A770 overclockée à une fréquence GPU de 2,7 GHz ; valeur obtenue grâce à des ajustements de tension et de limite de puissance. Rappelons que de base, cette référence a une fréquence de 2,1 GHz.

Ce qui est intéressant, c’est que la carte ne consommait alors que 3 W de plus que son TBP (Total Board Power) officiel : 228 W au lieu de 225 W. La démonstration s’effectuait sur le jeu Hitman 3.

ASRock expose sa carte graphique Arc A750 Challenger

De nouvelles précisions, mais toujours pas de date…

Hot Hardware a également publié des spécifications plus détaillées pour les Arc A770 et A750 Limited Edition. Quant à Intel, l’entreprise a mis à jour certaines caractéristiques de ses cartes graphiques Arc Alchemist desktop sur son site. Nous savions que l’Arc A770 serait proposée en deux versions : l’une avec 16 Go de GDDR6, l’autre avec 8 Go. Désormais, nous avons confirmation que les vitesses mémoire diffèrent. Elle est de 17,5 Gbit/s pour la première, ce qui donne une bande passante de 560 Go/s, et de 16 Gbit/s pour la seconde, soit une bande passante de 512 Go/s. En outre, Intel a enfin renseigné le TBP de l’Arc A550 : 175 W.

© Intel © Hot Hardware

Carte graphique Arc A770 16 Go Arc A770 8 Go Arc A750 Arc A580 Arc A380 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 Cœurs Xe 32 32 28 24 8 XMX Engines 512 512 448 384 128 Cœurs FP32 4096 4096 3584 3072 1024 Fréquence GPU 2100 MHz 2100 MHz 2050 MHz 1700 MHz 2000 MHz VRAM 16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 96-bit Vitesse mémoire 17,5 Gbit/s 16,0 Gbit/s 16,0 Gbit/s 16,0 Gbit/s 15,5 Gbit/s Bande passante mémoire 560 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 186 Go/s TBP 225W 225W 225W 175W 75W MSRP TBC TBC TBC TBC 139 dollars Date de lancement Bientôt Bientôt Bientôt Plus tard Juin 2022

En revanche, rien de neuf en matière de date de sortie. Peut-être que l’entreprise réserve cette annonce pour le 27 septembre, au moment de la présentation des processeurs Raptor Lake.