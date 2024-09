Intel Panther Lake : 16 cœurs pour dominer le marché des ordinateurs portables ?

Config CPU Arrow/Panther Lake

L’arrivée de Panther Lake -officieusement et provisoirement appelés Core Ultra 300- est prévue pour 2025 chez Intel. Ces processeurs seront fabriqués en interne par le fondeur lui-même en utilisant sa technologie 18A (soit 1,8 nm), ce qui devrait permettre à l’entreprise de réduire les coûts de fabrication.

L’architecture multi-die de Panther Lake-U/H se composera de trois dies distincts : un pour les tâches de calcul, un pour la partie graphique et un Platform Connectivity Hub (PCD). Deux composants passifs supplémentaires assureront la rigidité structurelle de l’ensemble.

Une architecture hybride pour des performances accrues

Les fuites de données concernant Panther Lake proviennent du code source de Coreboot, un logiciel open-source utilisé pour remplacer le firmware propriétaire lors de l’initialisation du matériel. Les informations révèlent l’existence de trois configurations principales pour Panther Lake, déclinées en séries U, P et H, destinées respectivement aux ordinateurs portables fins et légers, aux ordinateurs portables légers et aux ordinateurs portables de jeu.

La série U se limitera à une configuration 4+4 (4 cœurs haute performance et 4 cœurs basse consommation), tandis que les séries P et H proposeront une configuration 4+8+4 (4 cœurs haute performance, 8 cœurs économes en énergie et 4 cœurs basse consommation). Le nombre de cœurs graphiques varie selon le cas entre 4 et 12 coeurs Xe3, mais quelques modèles pourraient toutefois être totalement dépourvus de partie graphique intégrée.

Capture d’écran d’une partie du code source de Coreboot

Des limites de puissance revues à la hausse

Les fichiers de Coreboot indiquent également des limites de puissance plus élevées pour Panther Lake par rapport aux générations précédentes. La puissance de base du processeur (PBP ou PL1) sera de 15 W pour la série U et de 25 W pour les séries P et H, tandis que la puissance turbo maximale (PL2) pourra atteindre 54 W ou 80 W.

La puissance de crête (PL4) pourra même atteindre 240 W, dépassant ainsi les limites des architectures Alder Lake, Raptor Lake et Meteor Lake. Ces limites de puissance accrues, combinées à l’architecture hybride, devraient permettre aux processeurs Panther Lake d’offrir des performances significativement supérieures à celles de leurs prédécesseurs, tandis que la meilleure finesse de gravure devrait permettre d’éviter que l’efficacité énergétique s’effondre.