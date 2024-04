Test MSI Raider GE78 : un notebook gaming monstrueusement puissant, mais bruyant

©Tom’s Hardware

L'écran bien calibré d'usine

La qualité audio

La connectique complète

L'évolutivité Le prix

Les nuisances sonores

Le Matrix LED qui n'apporte pas grand chose

Le design un peu "cheap"

La suite logicielle

La recharge lente

L'autonomie (même en usage bureautique)

Présenté à l’occasion du CES en début d’année, le Raider GE78HX 14V vient prendre la relève du GE78HX 13V, lancé l’année dernière par MSI. Si la version 2024 en reprend le design général, l’écran au format 16:10 et la fameuse barre lumineuse RGB “Matrix Light” à l’avant, elle apporte également des améliorations non négligeables, notamment un processeur Intel de 14ème génération, plus précisément un Core i9-14900HX.

Clairement destiné aux joueurs, cet ordinateur portable embarque des composants mobiles parmi les plus puissants actuellement disponibles sur le marché : outre son processeur haut de gamme, le Raider GE78HX 14V intègre ainsi une GeForce RTX 40 Series et 32 Go de mémoire DDR5. Suffisant pour s’imposer sur le marché très concurrentiel des notebooks gaming, face aux Predator Helios d’Acer, Razer Blade 18 (2024) et autres ASUS ROG Strix eux aussi lancés plus tôt dans l’année ?

💶 Quel est le prix du MSI Raider GE78 ?

MSI propose son Raider GE78 HX14V en différentes configurations. Si la base et la majorité des composants et spécifications sont identiques entre les trois modèles disponibles, c’est au niveau du chipset graphique que des distinctions apparaissent.

Ainsi, il est possible de choisir entre les GeForce RTX 4070 Mobile, 4080 Mobile et 4090 Mobile (la version qui nous intéresse aujourd’hui), accompagnées de 8 Go, 12 Go et 16 Go de mémoire GDDR6 selon le cas. Le constructeur affiche sur sa propre boutique ces trois variantes à respectivement 2999 euros, 3799 euros et 4399 euros, mais il est régulièrement possible de les trouver moins chers dans certaines boutiques en ligne.

Notons que votre choix a également des conséquences sur le chargeur livré avec le Raider GE78 14V : les versions 4080 Mobile et 4090 Mobile utilisent un chargeur de 330W, tandis que le modèle 4070 Mobile peut se contenter d’un chargeur de 280W.

📑 MSI Raider GE78 : les caractéristiques techniques

Mis à part ces différences de GPU et chargeur, toutes les versions du Raider GE78 millésime 2024 présentent des caractéristiques identiques :

Processeur : Intel Core i9 14900HX (8 P-Core, 16 E-Core, fréquence max 5.8 GHz)

Intel Core i9 14900HX (8 P-Core, 16 E-Core, fréquence max 5.8 GHz) Mémoire : 32 Go DDR5-5600 (96 Go max)

32 Go DDR5-5600 (96 Go max) Stockage : SSD Samsung PM9A1 2 To (M.2, NVMe PCIe Gen4)

SSD Samsung PM9A1 2 To (M.2, NVMe PCIe Gen4) Clavier : rétro éclairé RGB avec pavé numérique

rétro éclairé RGB avec pavé numérique Écran : 17 pouces, 16:10, 2560×1600 pixels, 240 Hz

17 pouces, 16:10, 2560×1600 pixels, 240 Hz Connectivité : 2x USB 3.2 Gen2 Type-C (DP), 1x USB Type-C (DP,Thunderbolt 4), 2x USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, jack audio, lecteur SD Express, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet 2.5Gbps

2x USB 3.2 Gen2 Type-C (DP), 1x USB Type-C (DP,Thunderbolt 4), 2x USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, jack audio, lecteur SD Express, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet 2.5Gbps Audio : 2x 2W + 4x 2W (woofers)

: 2x 2W + 4x 2W (woofers) Batterie : 99.9 Wh

99.9 Wh Chargeur : 330 W

330 W Webcam : 1080p @30fps, IR

1080p @30fps, IR Poids : 3,1 kg

3,1 kg Dimensions : 38 x 30 x 2,3-2,9 cm

Sur le papier, le Raider GE78 14V apparait donc comme un bon modèle de notebook gaming, qui devrait offrir des performances très intéressantes dans tous les jeux récents. Il est désormais temps d’ouvrir le carton et de vérifier que la réalité confirme la théorie.

💻 Design et fonctionnalités

©Tom’s Hardware

Avec ses dimensions de 38 x 30 x 2,3 à 2,9 cm (l’épaisseur variant selon l’endroit mesuré) et son poids de 3,1 kg, le Raider GE78 14V ne détonne pas par rapport aux modèles concurrents de ce marché gaming. A titre de comparaison, un ROG Strix SCAR 18 affiche un poids identique sur la balance et est à peine plus épais. Le Razer Blade 18 est certes à peine plus fin que le notebook de MSI (22 mm d’épaisseur minimale), mais lui aussi pèse 3,1 kg.

Une fois ouvert, le notebook confirme son désir de se placer sur le marché gaming, avec tous les “codes” propres aux joueurs. Le design s’inspire ainsi des voitures de course, symbole de vitesse et de puissance, avec un design anguleux juste-ce-qu’il-faut, des rayures par-ci, par-là et un liseré rouge sous l’écran.

Si la coque est majoritairement en plastique, certaines parties sont tout de même en métal, en particulier la grille d’aération sous le Raider permettant à l’air frais de pénétrer dans le notebook, ou bien la coque arrière de l’écran. En aluminium brossé, celle-ci arbore d’ailleurs le logo de la gamme, sous forme d’écusson RGB.

Une connectique complète

©Tom’s Hardware

MSI n’a clairement pas lésiné sur la connectique, avec de très nombreux ports et connecteurs disposés sur trois des quatre côtés du Raider GE78 14V. ainsi, le côté gauche du notebook accueille une prise audio (E/S) au format jack, un port USB Type-C (DisplayPort/Thunderbolt 4) et le lecteur de cartes SD Express.

©Tom’s Hardware

De l’autre côté se cachent deux prises USB 3.2 (une en Gen1 et l’autre en Gen2) Type-A et un port USB 3.2 Gen2 Type-C (compatible DisplayPort et Power Delivery). A gauche comme à droite, le reste de l’espace disponible sur la tranche du notebook est utilisé par deux petits haut-parleurs du système Dynaudio, et par deux sorties permettant au système de refroidissement d’expulser l’air chaud.

Enfin, le reste de la connectique prend place à l’arrière : un port USB 3.2 Gen2 (DisplayPort), le connecteur d’alimentation au format spécifique, le port Ethernet 2.5Gbps et une sortie HDMI 2.1. Deux autres sorties du système de refroidissement du notebook y sont également présentes, de part et d’autre des connecteurs.

Le RGB à l’honneur

Impossible de concevoir un notebook gaming sans RGB ; MSI l’a bien compris, peut-être même un peu trop. La barre lumineuse RGB placée à l’avant ne vous aura probablement pas échappée : baptisée “Matrix LED” par le constructeur, elle est bien entendu totalement personnalisable. Fort heureusement, il est également possible, pour ceux -dont on fait partie- qui n’aiment pas l’effet “fête foraine” que cela donne à l’ensemble, de la désactiver complètement.

©Tom’s Hardware

Ce n’est d’ailleurs pas la seule touche colorée présente sur le Raider GE78 HX14V, puisque le logo de la gamme présent sur la coque externe de l’écran profite également d’un éclairage RGB, paramétrable lui aussi de manière logicielle.

Le clavier : SteelSeries à la rescousse

©Tom’s Hardware

MSI a fait appel à SteelSeries pour le clavier de son Raider, garantissant ainsi sa qualité et ses performances. Bénéficiant (forcément) d’un rétro-éclairage RGB “touche par touche”, il met également en avant les touches ZQSD. Il est en outre possible de créer des macros et de les synchroniser sur ses autres périphériques SteelSeries grâce au logiciel dédié du constructeur.

Une partie audio de qualité

©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

On trouve de chaque côté du clavier deux des six haut-parleurs surround de l’ensemble audio Dynaudio, deux autres étant placés sur les tranches du notebook, de part et d’autre de la batterie. Assisté par la technologie Nahimic 3 et supportant la norme Hi-Res Audio, la partie du Raider GE78 HX14V se montre en pratique de très bonne qualité, avec un son particulièrement agréable et plutôt puissant.

🖥️ L’écran du MSI Raider GE78

©Tom’s Hardware

Le Raider GE78 HX14V utilise une dalle IPS de chez AU Optronics (AUO84A6 / B170QAN01.2), d’une diagonale de 17 pouces au format 16:10. Cet écran est capable d’afficher une définition QHD+ de 2560 x 1600 pixels, avec une fréquence de rafraichissement pouvant atteindre 240 Hz.

Mis à part ces caractéristiques, le constructeur indique seulement que l’écran couvre 100% du gamut DCI-P3. Le logiciel MSI True Color livré avec la machine permet tout de même de choisir entre plusieurs modes d’affichage, afin de répondre à différents types d’utilisation. Nos propres mesures indiquent que la dalle couvre la totalité de l’espace colorimétrique sRVB, 89% d’AdobeRVB et 97% de DCI-P3.

La luminosité culmine quant à elle à 370 cd/m², pour un contraste maximal mesuré à 740:1. Le DeltaE moyen se situe à 1.83, avec un maximum mesuré de seulement 3.85. Autant dire que la dalle est très bien calibré d’usine pour un notebook qualifié de “gaming” ! Cerise sur le gâteau, le rétroéclairage de la dalle est relativement uniforme. Dommage en revanche que le point blanc atteigne par défaut 8400K (une valeur bien trop froide).

⚙️ Une suite logicielle… éparpillée

©MSI -capture Tom’s Hardware ©MSI -capture Tom’s Hardware ©MSI -capture Tom’s Hardware

La suite logicielle livrée avec le Raider GE78 est assez complète, mais présente le défaut de ne pas regrouper tout à un seul endroit. Certes, le MSI Center fait office de programme central de configuration, mais s’il regroupe effectivement un certain nombre de fonctionnalités, d’autres comme le paramétrage de l’affichage, de l’écran, de la partie audio ou encore de la Matrix LED passent par autant de logiciels dédiés différents. Dommage.

©MSI -capture Tom’s Hardware ©MSI -capture Tom’s Hardware ©MSI -capture Tom’s Hardware

Cinq modes de gestion de l’énergie sont disponibles dans MSI Center, avec des limites de consommation et fréquences CPU/GPU différentes et des réglages personnalisés : Super Batterie, Silence, Équilibré, Performances Extrêmes et un cinquième mode faisant appel à l’IA.

Mode Super Batterie Silence Équilibré AI Engine Perfs Extrêmes Puissance de base CPU (PBP) 15W 30W Batterie 40W

Secteur 140W* Batterie 45W

Secteur 140W* Puissance Turbo CPU Max. (MTP) 15W 30W Batterie 45W

Secteur 220W Limite Conso. Totale (PL4) Batterie 80W

Secteur 330W Fréquence GPU 930 MHz 1030 MHz Fréquence GPU (Boost) 1455 MHz 1555 MHz Fréquence VRAM 2250 MHz *dynamique

Le mode Super Batterie éteint également la Matrix LED pour optimiser au maximum la gestion de l’énergie et augmenter l’autonomie, tandis qu’à l’opposé le mode Performances Extrêmes permet d’overclocker le GPU (+100 MHz par défaut) et la mémoire graphique. Il est également possible de paramétrer manuellement la vitesse de rotation des ventilateurs de système de refroidissement, ou bien de choisir l’un des préréglages disponibles.

©MSI -capture Tom’s Hardware ©MSI -capture Tom’s Hardware

La configuration du système audio est quant à elle partagée entre deux logiciels différents : MSI Center pour la partie annulation du bruit en entrée et en sortie, et Nahimic qui s’occupe des profils audio, du traitement sonore et de la spatialisation du son. Si le nombre total d’options disponibles est intéressant, on regretera que tout ne soit pas regroupé à un seul endroit.

©MSI -capture Tom’s Hardware ©MSI -capture Tom’s Hardware

De nombreuses possibilités de personnalisations sont offertes côté RGB, mais ici aussi il faut passer par deux logiciels différents : MSI Matrix (pour la barre RGB à l’avant) et MSI Per Key RGB Keyboard pour le clavier. En pratique, il est possible de paramétrer finement (touche par touche) le rétro-éclairage du clavier, et différents profils et effets lumineux sont disponibles pour la Matrix LED.

©MSI -capture Tom’s Hardware ©MSI -capture Tom’s Hardware

L’affichage profite enfin d’un logiciel dédié, MSI True Color. Ce dernier permet de choisir entre différents profils, d’étalonner l’écran (sous réserve que vous possédiez l’une des sondes de calibration compatible) ou encore d’afficher un réticule de visée, une option que les joueurs apprécient particulièrement.

⚡ MSI Raider GE78 : quelles performances ?

Le notebook gaming de MSI embarque des composants surpuissants ; ses performances devraient donc sans surprise se situer dans le haut du panier. Mais le constructeur permet également de choisir entre plusieurs modes de fonctionnement, suivant que l’on privilégie l’autonomie ou les performances. De plus, les limites de consommation du CPU varient si le Raider GE78 est connecté au secteur ou fonctionne sur batterie ; les performances vont donc forcément être différentes.

De manière tout à fait logique, les performances sur batterie sont sensiblement inférieures à celles sur secteur, la faute aux limites de consommation d’énergie plus drastiques imposées aux composants. Mais même contraints de cette façon, le processeur et la 4090 mobile se montrent largement capables d’offrir une expérience de jeu tout à fait honorable. C’est toutefois branché à la prise électrique que le Raider GE78 donnera toute sa puissance, dans les jeux mais également dans les applications multi-threadées.

Les performances sont également sensibles au mode de gestion de l’énergie sélectionné. Le mode assisté par IA semble très similaire au mode équilibré, offrant des performances suffisantes sur batterie comme sur secteur. Les modes Super Batterie et Silence seront adaptés aux voyages et périodes où l’autonomie est la plus importante, tandis que le mode Perfs Extrêmes sera réservé à une utilisation sur secteur.

🎧 Des nuisances sonores élevées

L’intégration de composants aussi puissants et gourmands en énergie (le CPU et le GPU se partagent dynamiquement une enveloppe thermique totale de 215W) entraine forcément une dissipation thermique élevée ; le système de refroidissement est donc calibré en conséquence.

©Tom’s Hardware

Imposant, celui-ci est loin d’être silencieux : à pleine vitesse, les ventilateurs affichent des nuisances sonores de presque 60 dB(A) ! C’est l’un des -sinon le- notebook gaming les plus bruyants qu’il nous ait été donné de tester… Fort heureusement, les modes “Équilibré” et “AI Engine” semblent diminuer légèrement le niveau des nuisances sonores, tout en offrant des performances suffisantes.

🔋 Une autonomie trop faible, une recharge trop lente

Le Raider GE78 HX14V tient 2h48 dans le test d’autonomie de PCMark 10 (orienté bureautique), avec son mode de gestion de l’énergie assisté par IA activé et l’écran calibré sur 200 cd/m².

©Tom’s Hardware

Autant dire que ce notebook gaming n’apprécie pas vraiment de rester longtemps éloigné d’une prise électrique, la faute à ses composants gourmands en énergie (et peut-être un peu à la barre lumineuse Matrix LED ?) qui videront rapidement sa batterie de 99.9 Wh. Les modes silencieux et “Super Batterie” permettent heureusement de réduire la consommation et donc d’augmenter l’autonomie du Raider, au détriment des performances.

La recharge de la batterie passe par un chargeur de 330W équipé d’un connecteur propriétaire. Comptez tout de même quasiment trois heures pour recharger totalement la batterie, la faute à une puissance maximale de charge limitée à 45 watts. Notez qu’il suffira de deux heures “seulement” pour recharger le notebook à 85%, et qu’un peu plus d’une heure suffit à recharger la batterie à la moitié de sa capacité.

🔧 Le MSI Raider GE78 est-il évolutif ?

Le démontage et le remontage du notebook est assez simple (les quelques vis à retirer sont tout ce qu’il y a de plus standard), mais il faudra toutefois prendre garde à ne pas casser l’un des nombreux clips en plastique, plutôt fragiles.

©Tom’s Hardware

Si le processeur et le chipset graphique sont soudés et ne peuvent donc pas être remplacés en cas de besoin, le Raider GE78 offre tout de même une certaine marge d’évolution, en particulier côté mémoire vive et stockage.

©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

Deux emplacements SoDIMM sont ainsi présents sous un blindage métallique, l’un d’entre-eux étant déjà occupé par 16 Go des 32 Go de mémoire DDR5-5600 installés dans la machine. On trouve enfin un slot d’extension M.2 (NVMe PCIe Gen5) de libre, aux côtés de celui occupé par le SSD Samsung de 2 To.

🧐 MSI Raider GE78 : notre verdict