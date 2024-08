Intel Panther Lake : les processeurs gravés en 1,8 nm sont déjà capables de faire tourner Windows

Le processus de gravure 18A d’Intel en 1,8 nm progresse bien. Les processeurs Panther Lake (Core Ultra 300) devant l’utiliser seraient presque prêts et pourraient même être fonctionnels et lancer Windows.

©Intel

Alors que le nœud de gravure 18A d’Intel aurait achevé son développement, l’entreprise dévoile les progrès faits sur son processus de fabrication. Voulant se détacher des fondeurs comme TSMC et de leur gravure en 2 nm, Intel mise donc sur le 1,8 nm de son processus maison.

Il est utilisé dans divers domaines, dont la fabrication de puces Clearwater Forest pour datacenter (IA et XPU) mais aussi des futurs processeurs desktop et mobiles de la firme. Le nœud 18A promet une meilleure efficacité énergétique et des performances accrues.

Côté consommateur lambda, ce sont les processeurs Core Ultra de 16ème génération qui en profiteront : les Panther Lake (Core Ultra 300). Ils feront logiquement suite aux Core Ultra 200, Arrow Lake, devant sortir en fin d’année 2024 (possiblement).

Les Panther Lake s’activent et font tourner Windows

©Intel

Intel rapporte que son nœud de gravure 18A est désormais prêt à l’emploi chez les OEM. Les kits de conception de processus (PDK) sont enfin en version 1.0 et les clients de la firme peuvent désormais démarrer la conception de puces utilisant la gravure 1,8 nm.

Cela est particulièrement intéressant pour ce qui est des Panther Lake. Sachant que les processeurs seraient fonctionnels et pourraient lancer Windows (selon Intel), il semblerait qu’ils soient en bonne voie pour sortir prochainement.

Les différentes rumeurs concernant les Core Ultra 300 suggèrent qu’ils seraient lancés en fin d’année 2025 ou en début d’année suivante. Grâce aux avancées faites sur le processus 18A, cette fenêtre de sortie potentielle pourrait être respectée. Il faut juste espérer qu’aucun problème de production des puces ne retarde leur commercialisation.

La prudence est de mise après le scandale des Raptor Lake

©Intel

Malheureusement, c’est une possibilité. Dernièrement, l’entreprise a fait face à un “petit” scandale concernant ses Raptor Lake Refresh. Un défaut de production rend les Core Gen13 et Gen 14 défectueux en les dégradant de manière irréversible et en réduisant les performances.

Si Intel compte bien réagir en étendant la garantie des processeurs instables, il serait de bon ton qu’un problème similaire n’affecte pas les Panther Lake. De ce fait, bien que la production semble avancer correctement, la firme devrait également s’assurer de la qualité des processeurs, même si cela signifie qu’ils pourraient être repoussés.

Il vaut mieux pour l’entreprise qu’elle commercialise un produit stable et sans défaut plutôt que de devoir réparer ses erreurs de production. Il serait donc plus intelligent pour la firme de lancer ses Panther Lake le plus tard possible.

Tabler sur un lancement en 2026 serait plus prudent. Cette fenêtre de sortie, bien qu’elle puisse décevoir certains usagers, permettrait à l’entreprise de s’assurer de la qualité de ses processeurs gravés en 1,8 nm. Il vaut mieux pour tout le monde que l’entreprise retarde son calendrier et fournisse aux consommateurs des Core Ultra 300 exempts de défauts.

Intel Core Series Nœud de gravure Lancement Alder Lake 12e génération Core Intel 7 2021-2022 Raptor Lake Refresh 13e et 14e génération Core 2022-2023 Meteor Lake 14e génération Core Intel 4 2023-2024 Arrow Lake 15e génération Core TSMC N3B 2024-2025 Panther Lake 16e génération Core Intel 18A 2025-2026