Skull and Bones devrait être le premier jeu à prendre en charge le FSR, le DLSS et l’XeSS

Ubisoft a annoncé que Skull and Bones, un jeu de pirate attendu le 8 novembre prochain, prendrait en charge les trois technologies de super-échantillonnage que sont le DLSS de NVIDIA, le FSR d’AMD et l’XeSS d’Intel. Le ray tracing sera également de la partie. Le studio met en avant les fonctionnalités de la version PC dans la vidéo ci-dessous.

Ubisoft écrit : « Skull and Bones prend également en charge l’upscaling de l’image avec ray tracing, DLSS, FSR et XeSS, et permet aux joueurs de personnaliser entièrement les paramètres d’entrée avancés en fonction de leurs préférences de contrôle ». Ubisoft a aussi précisé que les joueurs disposant du matériel nécessaire pourraient profiter de la 4K HDR et de fréquences d’images non plafonnées.

Configurations minimales et recommandées

La société a déjà renseigné les configurations minimales et recommandées pour joueur au titre sur PC.

Low Preset 1080p 30 IPS

Processeur (Intel/AMD) : i7-4790 / Ryzen 5 1600

RAM : 8 Go (Dual-Channel)

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go

High Preset 1080p 60 IPS

Processeur (Intel/AMD) : i7-8700K / Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go (Dual-Channel)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go / AMD Radeon RX 5700 XT 8 Go

High Preset 1440p 60 IPS

Processeur (Intel/AMD) : i7-9700K/Ryzen 5 5600X

RAM : 16 Go (Dual-Channel)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go / AMD Radeon RX 6800 16 Go

Ultra Preset 4K 60 IPS

Processeur (Intel/AMD) : i5-11600K / Ryzen 5 5600X

RAM : 16 Go (Dual-Channel)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Go / AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go

Outre les PC, ce Skull and Bones sera aussi disponible sur PS5, Xbox Series X|S, Stadia, et Luna. Vous pouvez le préacheter sur l’Epic Games Store.

Crédit : Ubisoft

Source : Ubisoft