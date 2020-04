KFA2 lance une RTX 2070 Super toute rose !

Une variante de la KFA2 RTX 2070 EX en version rose et Super.

Il existe déjà quelques modèles de cartes graphiques rose sur le marché, mais surtout du côté d’AMD. On pense notamment à la RX 5700 XT déclinée en mode camouflage rose et bleu signée HIS, ou encore à la Radeon RX 580 Cute Pet toute rose et bleue avec un chat en prime chez Yeston. Si vous aimez cette couleur mais que vous êtes plutôt NVIDIA et aussi ray tracing RTX, voici un modèle qui devrait vous plaire : la Galax GeForce RTX 2070 Super EX Pink Edition.

Il s’agit en fait d’une déclinaison de la KFA2 RTX 2070 EX, une carte efficace et abordable que nous avons testée l’année dernière. Elle arbore ici un PCB entièrement blanc comme les cartes haut de gamme HOF Edition de la société. La plaque arrière et le carénage sont peints en rose, tout comme le moyeu des deux ventilateurs de 100 mm. Les effets lumineux ARGB sont bien sûr configurables dans la couleur de votre choix.

Fréquence de 1830 MHz

Ce n’est pas la première fois que Galax propose une carte originale dans la gamme RTX, puisque l’entreprise propose aussi une GeForce RTX 2060 Super Star personnalisable à l’envie.

Pour en revenir à notre GeForce RTX 2070 Super EX Pink Edition, elle offre une fréquence Boost de 1815 MHz et atteint même 1830 MHz via le mode « 1-click OC ». Elle embarque les habituels 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 256 bits avec une vitesse de 14 Gbit/s, ainsi que 2560 cœurs CUDA, 160 unités de texture, et 64 ROP. Vous aurez besoin d’un connecteur 8 broches et d’un 6 broches pour l’alimenter. Enfin, pour la connectique, on retrouve trois DisplayPort 1.4a et un port HDMI 2.0b.