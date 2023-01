La GeForce RTX 4070 Founders Edition commence à se montrer

La GeForce RTX 4070 Ti est disponible depuis la semaine dernière. NVIDIA n’a pas encore dévoilé ses projets, mais de toute évidence, la quatrième carte graphique Ada Lovelace à voir le jour devrait être la GeForce RTX 4070. L’auteur de la chaîne YouTube RedGamingTech a partagé ce qu’il prétend être des photos exclusives de l’emballage de cette référence, en version Founders Edition.

Malheureusement, c’est un carton vide ; aucune GeForce RTX 4070 FE à l’intérieur. Les informations présentes sur l’emballage dévoilent quand-même quelques caractéristiques de la carte graphique. Les données inscrites sur la boîte confirment que la carte sera livrée avec un adaptateur d’alimentation de 2×8 broches à 1×16 broches, et qu’elle fait 112 mm de large. À titre de comparaison, les GeForce RTX 4080 FE et GeForce RTX 4090 FE font 137 mm de large ; la GeForce RTX 4070 Founders Edition est donc plus petite. Au passage, selon kopite7kimi, la GeForce RTX 4060 Ti FE « pourrait » également utiliser ce refroidisseur.

Le prix de la GeForce RTX 4080 est mauvais, estime MSI

GPU AD104 250-251 : ils concernent la même carte graphique

Deux autres informations importantes ont fuité ces dernières heures. La première concerne les GPU AD104-250 et l’AD104-251 dont nous vous parlions hier. Selon le compte Twitter HKEPC, « la seule différence entre l’AD104-250 et l’AD104-251 est que l’AD104-250 nécessite un circuit kicker (comparateur), et l’AD104-251 n’en a pas besoin. Réduction de la nomenclature du PCB de ~US$1 ». Autrement dit, comme le suggérions, il s’agit bien d’une variante de la même puce et non d’un GPU décliné à deux cartes graphiques distinctes.

Update : The only difference between AD104-250 and AD104-251 is that AD104-250 requires kicker (comparator) circuit, and AD104-251 doesn’t. PCB BOM reduced by ~US$1 . @VideoCardz — HKEPC (@hkepcmedia) January 9, 2023

La seconde a trait à la GeForce RTX 4070 Ti. Si vous vous demandez pourquoi il n’existe pas de Founders Edition de ce modèle (uniquement des cartes custom), voici la réponse que donne WCCFTech : NVIDIA souhaitait utiliser le même système de refroidissement que la GeForce RTX 4080 12 Go annulée, mais n’a pas eu assez de temps pour produire une quantité suffisante de refroidisseurs étiquetés GeForce RTX 4070 Ti.

Revenons-en à la GeForce RTX 4070. Selon les précédentes rumeurs, la carte graphique mobilisera donc un GPU AD104-250 ou AD104-251 avec 5888 cœurs CUDA et 12 Go de GDDR6X. NVIDIA la lancerait vers mars 2023.

Carte graphique GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4060 Ti SKU PG141-SKU331 PG141-SKU345/344/343 PG190 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD104-400 AD104-250/251 AD106-350 Cœurs CUDA 7680 5888 4352 Fréquence Boost 2,6 GHz À déterminer À déterminer VRAM 12 Go G6X 12 Go G6X 8 Go G6 Bus mémoire 192-bit 192-bit 128-bit TGP 285W 250W-200W 220W Date de lancement 5 janvier 2023 Mars 2023 À déterminer

Congratulations!

RTX 4060 Ti FE can also use this cooler. 😁

Maybe RTX 4070 FE is PG141-SKU344. — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 10, 2023

