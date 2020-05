La carte de GTA IV sous le moteur de GTA V et agrémentée de path tracing, à découvrir en vidéo

Malgré ses années, Grand Theft Auto IV reste très apprécié par bon nombre de joueurs. Cependant, les graphismes du titre sorti en 2008 font pâle figure face aux productions actuelles. Qu’à cela ne tienne, sur PC, grâce au modding, il est possible de redonner un second souffle à bon nombre de titres anciens. Dans le cas présent, le remède consiste à utiliser le moteur de GTA V mélangé à du path tracing via Reshade.

Sur YouTube, Digital Dreams montre le résultat en vidéo, et c’est tout de même assez bluffant. Le jeu que vous voyez dans cette séquence s’appuie sur d’Awesomekills Graphics, un mod dont la dernière itération a été publiée en janvier 2020.

Réservée aux configurations musclées

En ce qui concerne le path tracing via Reshade, on a pu voir ce procédé à l’œuvre à de nombreuses reprises au cours des derniers mois, que ce soit sur Doom 3, Doom Eternal, Uncharted : Drake’s Fortune ou encore Red Dead Redemption 2.

On peut toujours reprocher la surabondance d’effets de réflexion ou encore les pop-in assez présents, mais tout ceci est à relativiser en considérant le résultat par rapport à l’âge du jeu.

Enfin, pour la configuration utilisée par Digital Dreams, celle-ci repose sur un processeur Ryzen 7 1800X à 4,2 GHz, une carte graphique GTX 1080 Ti MSI Armor, 32 Go de mémoire Corsair Vengeance. Le tout prend place sur une carte mère Asus Prime x470-Pro.

