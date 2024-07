La PS5 mise à jour facilite le jeu à plusieurs et stabilise son logiciel

Le logiciel de la PlayStation 5 a droit à une nouvelle mise à jour. Celle-ci apporte quelques améliorations de stabilité du système mais aussi une fonctionnalité inédite. Afin d’inviter un joueur à une session de jeu ouverte il est désormais possible de partager une URL.

©Sony

La PlayStation 5 de Sony enchaîne les mises à jour ces derniers temps. Chacune d’elles apporte son lot de nouveautés et de corrections. Par exemple, la PS5 a récemment modernisé son interface avec l’update de mars 2024.

Une fonctionnalité d’aide communautaire est apparue en avril et Discord a été intégré à la console de Sony en juin. Ce ne sont que les exemples les plus récents, la PS5 cumulant désormais un nombre très important de mises à jour.

Le dernier patch en date se concentre sur l’amélioration des fonctionnalités déjà présentes, sur le firmware en général et ajoute un petit outil communautaire inédit. Cette update logicielle baptisée 24.05-09.60.00 pèse seulement un Go. Elle accorde notamment un contrôle plus important sur divers outils sociaux comme les invitations en jeu ainsi que les messages entre joueurs.

Inviter des joueur devient plus simple

PS5 Slim ©Sony

Pour commencer, une nouvelle fonctionnalité devrait faciliter l’invitation aux sessions de jeu. Celle-ci permettra aux joueurs de partager une URL directement avec le partenaire potentiel. Pour ce faire, il suffira d’utiliser la carte d’action du jeu en cours et de sélectionner l’option “Partager le lien”.

En revanche, il sera nécessaire de scanner un code QR via un appareil mobile afin de partager le lien. Cet outil ne sera disponible que progressivement et devrait être déployé totalement à partir du 24 juillet. De plus, le partage de lien ne sera possible qu’avec des sessions de jeu ouvertes auxquelles tout le monde peut accéder.

Cela peut sembler restrictif mais Sony a sans doute la sécurité des joueurs en tête. Si la fonctionnalité était permise pour des sessions privées, un lien perdu ou partagé par erreur permettrait à des inconnus de rejoindre une partie de jeu exclusive.

La PS5 est plus stable

©Sony

La mise à jour de la PS5 améliore également la fonctionnalité d’aide communautaire d’avril. L’update offre la possibilité d’accéder à l’aide de jeu via une commande vocale : “Afficher l’aide de jeu”. Néanmoins, cette nouveauté semble uniquement disponible (pour l’instant) pour les joueurs ayant un compte PSN et résidant au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Enfin, cerise sur le gâteau, Sony a apporté des améliorations générales du firmware de sa console. Le logiciel de la PS5 devrait être plus stable, moins prompt aux bugs divers et variés et les performances seraient accrues.

Les manettes DualSense devraient également gagner en stabilité. La mise à jour de la PS5 est d’ores et déjà disponible et peut être téléchargée automatiquement en allumant la console ou manuellement via les paramètres de la machine.