La Radeon RX 7900 XT aurait 20 Go de VRAM

AMD présentera ses cartes graphiques RDNA 3, les Radeon RX 7000, le 3 novembre, soit dans dix jours. Nos confrères de WCCFTech rapportent avoir glané certaines spécifications de la Radeon RX 7900 XT. Cette référence proposerait 20 Go de VRAM, soit 4 Go de plus que la Radeon RX 6900 XT.

Crédit : AMD

Cette quantité de VRAM était suspectée depuis plusieurs mois, mais la divulgation du jour lui donne forcément plus de force si proche du lancement – les partenaires d’AMD connaissent désormais les spécifications de plusieurs références RDNA 3. La Radeon RX 7900 XT exploiterait cette GDDR6 sur un bus de 320 bits. En supposant une vitesse mémoire toujours de 18 Gbit/s, cela donnerait une bande passante de 720 Go/s, soit 144 Go/s de plus que la Radeon RX 6950 XT (cette carte délivre 576 Go/s, en raison d’un bus mémoire de 256 bits), sans tenir compte de l’Infinity Cache.

Une Radeon RX 7950XT avec plus de processeurs de flux et 24 Go de VRAM ?

Notez que selon plusieurs sources, la Radeon RX 7900 XT ne serait pas le fleuron de cette série. Ce titre reviendrait plutôt à la Radeon RX 7950 XT. Cette référence, également basée sur le GPU Navi 31, aurait 24 Go de GDDR6 sur un bus de 384 bits.

Carte graphique GPU Processeurs de flux VRAM Vitesse mémoire Bus mémoire Bande passante mémoire RX 7950 XT Navi 31 12 288 (96) 24 Go G6 20 Gbit/s 384-bit 960 Go/s RX 7900 XT Navi 31 10 240 (80) 20 Go G6 20 Gbit/s 320-bit 800 Go/s RX 7800 XT Navi 32 8192 (64) 16 Go G6 18-20 Gbit/s 256-bit 576 Go/s RX 7800 Navi 32 7168 (56) 12*/16 Go G6 18-20 Gbit/s 192*/256-bit 432 Go/s RX 7700 XT Navi 32 6144 (48) 12 Go G6 18-20 Gbit/s 192-bit 432 Go/s RX 7600 XT Navi 33 5120 (40) 8 Go G6 18-20 Gbit/s 128-bit 288 Go/s RX 7600 Navi 33 4096 (32) 8 Go G6 18-20 Gbit/s 128-bit 288 Go/s RX 7500 XT Navi 33 2560 (20) 6 Go G6 18-20 Gbit/s 96-bit 216 Go/s

Source : WCCFTech