La version 2020 de Cyperpunk 2077 comparée à celle de 2018 : downgrade ou pas ?

Hier, CD Projetk organisait le Night City Wire. L’évènement a permis aux journalistes d’essayer le très attendu Cyberpunk 2077 et de partager pléthore de vidéos. Vous pouvez en retrouver plusieurs dans notre actu mentionnée ci-dessus. Si à l’issue de leur session de jeu la plupart des commentateurs ont exprimé des avis élogieux sur le soft, d’autres individus, peut-être échaudés par le downgrade dont avait été victime The Witcher 3, n’avaient pour leur part qu’une question en tête : downgrade ou pas ?

Sur Youtube, un certain Cycu1 a publié une vidéo comparative. Elle confronte la version 2018 de Cyberpunk 2077 à celle présentée hier. Figurez-vous que contrairement à ce qu’on pouvait redouter, il n’y a pas l’ombre d’un downgrade. Au contraire, le jeu semble encore plus beau qu’il y a deux ans.

De beaux effets lumineux grâce au ray tracing

Le système d’éclairage a été nettement bonifié, sûrement grâce à l’implémentation du ray tracing qui ajoute du réalisme aux scènes. À l’évidence, les reports successifs de Cyberpunk 2077, censé sortir initialement en avril de cette année, sont bénéfiques pour le titre. Celui-ci devrait pleinement profiter de la puissance des consoles de nouvelle génération. Sur PC, on a hâte de découvrir les configurations minimale et recommandée. Au pire des cas, il sera possible d’y jouer via le GeForce Now dès le lancement. Maintenant, on se demande avec quel niveau de détails et à quelle fréquence d’images le titre tournera sur les consoles actuelles, PlayStation 4 et Xbox One.

