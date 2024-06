La Zotac Zone manque d’ambition, son écran AMOLED ne compenserait pas ses défauts

©Zotac

Zotac, après avoir éveillé la curiosité au sujet d’une nouvelle console portable, la Zone, a profité du Computex 2024 pour présenter officiellement la machine. Celle-ci se distingue de la concurrence notamment grâce à l’adoption d’un écran OLED similaire à celui de l’appareil de Valve.

Ainsi, la Zotac Zone est l’une des seules consoles portables du marché à proposer un écran de ce genre avec le Steam Deck OLED. Celui-ci est apparemment d’assez bonne qualité et propose une dalle AMOLED très lumineuse (800 nits) de 7 pouces en FullHD (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En revanche, celui-ci ne semble pas prendre en charge le VRR (taux de rafraîchissement variable).

La Zone s’inspire grandement du Steam Deck et pas uniquement pour son écran. Dans l’ensemble, la console portable propose des lignes similaires et même deux pavés tactiles en dessous de chaque joystick comme la machine de Valve.

J'ai pu approcher la Zone, la console de ZOTAC. Elle est encore en phase "beta" mais elle est super prometteuse. On est clairement sur un mélange entre un Steam Deck et une ROG Ally. Son argument fort ? L'écran OLED de 7 pouces. Hâte de jouer à The War Within dessus 🤓🎮 pic.twitter.com/6hqBRNggCq — Pierre Le Goupil 🦊 (@SireGoupil) June 4, 2024

La Zone adopte une configuration éprouvée

En ce qui concerne ses spécifications, bien qu’elles soient classiques pour une console haut de gamme, elles dépassent largement celles du Steam Deck. Par exemple, le processeur Ryzen 7 8840U offre une fréquence pouvant aller jusqu’à 5,1 GHz en comparaison des 3,5 GHz de l’AMD Sephiroth présent dans l’appareil de Valve.

L’iGPU RDNA 3 est également plus performant, est cadencé à 2,7 GHz et dispose de 12 unités de calcul (1,8 GHz et 8 CU pour le Steam Deck). L’adoption d’une mémoire vive LPDDR5-7500 de 16 Go devrait également fournir des textures plus fines.

Malheureusement, la Zotac Zone n’apporte pas grand-chose de plus. En comparaison des autres consoles haut de gamme (comme la ROG Ally X d’ASUS ou la Legion Go de Lenovo), la console est conventionnelle. De plus, son autonomie pourrait être très décevante.

Zotac Zone ©SireGoupil via X Steam Deck ©Valve

La batterie de la console portable n’est que de 48,5 Wh, ce qui est inférieur à la capacité du Steam Deck et de la quasi-totalité des machines actuelles. Pour une console qui semble viser le haut de gamme et les performances, cela suggère que l’autonomie sera très limitée. Lors d’une utilisation avancée, le risque que la batterie se draine à grande vitesse est plus que probable.

La console de Zotac peut-elle se démarquer ?

Enfin, le système de refroidissement sans pièce mobile de Zotac, l’AirJet, n’est pas présent. Celui-ci serait apparemment incompatible avec un SoC du genre du Ryzen 7 8840U selon l’entreprise. La Zone n’utilise finalement qu’un ventilateur unique pour se refroidir, en espérant que cela soit suffisant.

Se voulant être une console portable haut de gamme, la Zone devrait avoir un tarif adapté. Zotac semble vouloir commercialiser sa console aux alentours de 800 dollars à la sortie, selon les rumeurs. Malheureusement, à part l’écran AMOLED, la machine semble assez avare en arguments de vente solides pouvant justifier ce prix.

Des alternatives plus performantes et endurantes sont d’ores et déjà disponibles sur le marché et de prochains “mastodontes” comme la ROG Ally X pourraient éclipser la Zone. Heureusement, Zotac affirme que sa console est encore en “version bêta”, il est donc possible que celle-ci évolue encore afin de se démarquer un peu de la concurrence.

ZOTAC ZONE Steam Deck ROG Ally X Lenovo Legion Go Processeur AMD Ryzen 7 8840U

5,1 GHz AMD Sephiroth

3,5 GHz AMD Ryzen Z1 Extreme

5,1 GHz AMD Ryzen Z1 Extreme

5,1 GHz Coeurs CPU 8 4 8 8 Threads CPU 16 8 16 16 GPU AMD RDNA 312 CU

2,7 GHz AMD RDNA 28 CU

1,6 GHz AMD RDNA 312 CU

2,7 GHz AMD RDNA 312 CU

2,5 GHz Mémoire vive 16 Go LPDDR5-7500 16 Go LPDDR5-6400 24 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5X-7500 Stockage SSD 512 Go SSD 1To/ 512 Go

NVMe M.2 SSD 1 ToNV

Me M.2 SSD 1To/ 512 Go

NVMe M.2 Écran AMOLED 1920 x 1080

120 Hz OLED 1200 x 800

90 Hz 1920 x 1080p

120 Hz 2560 x 1600

144 Hz Batterie 48,5 Wh 50 Wh 80 Wh 49,2 Wh Autonomie Environ 1 heure (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 7 heure (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Prix $800 419 € (prix de départ) 800-900 € ? 799,99 € (prix de départ)