La console portable de ZOTAC vise le haut de gamme malgré son autonomie très limitée

ZOTAC a dévoilé sa prochaine création, une console portable équipée d’un écran AMOLED : la ZONE. La configuration de cette dernière permet d’entrevoir une console performante et haut de gamme malgré une autonomie inférieure à la moyenne.

ZOTAC ZONE ©ZOTAC

Il semblerait que de nombreux constructeurs cherchent à percer sur le marché des consoles portables. Un nombre conséquent d’entreprises seraient en train de développer leur propre machine nomade pour concurrencer les ténors du marché.

Alors qu’ASUS s’apprête à sortir une ROG Ally X, une version améliorée de la Z1 Extreme, Microsoft, Sony et maintenant ZOTAC prépareraient une nouvelle machine. Si les rumeurs entourant une possible Xbox portable ou une PSP inédite ne sont pas nouvelles, l’annonce de la ZOTAC ZONE, elle, était plus inattendue.

Le constructeur habitué aux mini-PC se lance donc sur le marché florissant des consoles portables avec une machine tournant sous Windows 11. Elle serait dotée d’un écran OLED voulant apparemment concurrencer directement le Steam Deck.

Ce nouvel appareil, dont une partie de la configuration aurait fuité, s’annonce comme une console portable sérieuse. La ZOTAC ZONE serait dans la même lignée que la ROG Ally X par exemple. En revanche, contrairement à la machine d’ASUS, celle-ci aurait certains défauts inhérents à ce type d’appareil.

Steam Deck ©Valve

Une configuration et un écran haut de gamme

Selon les informations provenant du site VideoCardz, la ZOTAC ZONE reposerait sur une architecture Zen4 RDNA3 d’AMD. Elle disposerait d’un APU Ryzen 7 7840U de 8 cœurs et 16 threads cadencé à 5,1 GHz.

L’iGPU de la console aurait apparemment 12 unités de calcul pour une fréquence de 2,7 GHz. La mémoire vive LPDDR5X-7500 serait de 16 Go contre 24 Go pour la ROG Ally X. La capacité de stockage serait également réduite pour ne proposer “que” 512 Go.

Le point qui permet à la ZOTAC ZONE de se démarquer est sans doute son écran AMOLED de 7 pouces. D’une définition de 1080p, la dalle serait capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité, elle, serait de l’ordre de 800 nits.

Cet écran n’a pas d’équivalent réel sur le marché des consoles portables actuellement. L’unique machine offrant une dalle OLED étant le Steam Deck de Valve. En revanche, ce dernier est inférieur ne proposant qu’une définition de 800p en 90 Hz.

La batterie de la ZOTAC ZONE ne serait pas au niveau

ROG Ally X ©ASUS

L’appareil de ZOTAC ne semble pas être au niveau en ce qui concerne la durée de vie de son alimentation et la capacité de sa batterie. La ZONE n’aurait qu’une batterie de 48,5 Wh pour une autonomie estimée d’une heure et 25 minutes.

Cela peut sembler très léger d’autant plus que la plupart des machines concurrentes dépassent cette durée. De plus, au vu de la configuration de la console, celle-ci semble taillée pour le jeu en relativement haute qualité, ce qui risque de drainer encore plus sa charge.

L’entreprise aurait en revanche précisé que la ZONE serait amenée à évoluer d’ici sa commercialisation. Elle devrait être présentée officiellement dans une version non-finalisée lors du Computex 2024.

ZOTAC souhaite commercialiser sa console en fin d’année, au quatrième trimestre. Si son tarif est encore inconnu, il semblerait que la ZONE, se voulant une machine haut de gamme, se situerait dans la fourchette haute des consoles actuelles.

ZOTAC ZONE ROG Ally X Lenovo Legion Go Steam Deck Processeur AMD Ryzen 7 8840U

5,1 GHz AMD Ryzen Z1 Extreme

5,1 GHz AMD Ryzen Z1 Extreme

5,1 GHz AMD Sephiroth

3,5 GHz Coeurs CPU 8 8 8 4 Threads CPU 16 16 16 8 GPU AMD RDNA 3

12 CU

2,7 GHz AMD RDNA 3

12 CU

2,7 GHz AMD RDNA 3

12 CU

2,5 GHz AMD RDNA 2

8 CU

1,6 GHz Mémoire vive 16 Go LPDDR5-7500 24 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5-6400 Stockage SSD 512 Go SSD 1 To

NVMe M.2 SSD 1To/ 512 Go

NVMe M.2 SSD 1To/ 512 Go

NVMe M.2 Écran AMOLED

1920 x 1080

120 Hz 1920 x 1080p

120 Hz 2560 x 1600

144 Hz OLED

1200 x 800

90 Hz Batterie 48,5 Wh 80 Wh 49,2 Wh 50 Wh Autonomie Environ 1 heure (estimation) Jusqu’à 7 heure (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Connectivité ? Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Dimensions ? 262 x 104 x 34 mm 299 x 131 x 41 mm 298 x 117 x 49 mm Poids < 700 g 678 g ? 854 g 640 g Prix ? 800-900 € ? 799,99 € (prix de départ) 419 € (prix de départ)

ZOTAC vient de présenter une console portable haut de gamme équipée d’un écran AMOLED, la ZONE.

Selon sa configuration, la machine pourrait proposer des performances assez élevées, proches de celles de la future ROG Ally X.

La batterie de 48,5 Wh et l’autonomie seraient en revanche décevantes, ne dépassant pas 1 heure et 25 minutes.

Source : VideoCardz