L’application Apple Passwords arriverait sur iPhone, iPad, Mac et même Windows

Apple prévoirait de lancer une nouvelle application de gestion de mots de passe appelée « Passwords » lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) le 10 juin 2024. L’application permettrait aux utilisateurs de gérer leurs identifiants de connexion de manière plus conviviale qu’iCloud Keychain, tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que la génération automatique de mots de passe, l’organisation par catégories et la prise en charge des codes de vérification.

La nouvelle application devrait faire ses débuts dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15. Passwords serait également compatible avec les appareils Windows et Vision Pro, ce qui en ferait une solution potentiellement intéressante pour les utilisateurs multiplateformes. Il n’y aurait en revanche aucune information sur un possible support d’Android.

Apple veut simplifier la gestion de mots de passe

Passwords serait en mesure de générer et de stocker des mots de passe, à l’instar des gestionnaires de mots de passe tels que LastPass et 1Password. D’autres fonctionnalités mises en avant incluent le remplissage automatique des noms d’utilisateur et des mots de passe, ainsi que la possibilité de créer des codes d’authentification, comme Google Authenticator.

L’application Passwords serait un guichet unique pour la gestion des mots de passe sur les iPhone et iPad, ainsi que les appareils sous macOS, visionOS et Windows. Il s’agirait d’une application/plateforme distincte du trousseau iCloud actuellement utilisé sur les appareils Apple. Apple Passwords devrait également offrir la possibilité d’importer des mots de passe depuis d’autres plateformes de gestion de mots de passe.

Apple devrait dévoiler un tas de nouvelles fonctionnalités lors de la WWDC le 10 juin, les rumeurs évoquant de nouvelles fonctionnalités d’IA pour l’iPhone dans iOS 18, ainsi qu’une refonte majeure de Siri.

Source : Bloomberg