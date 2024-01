L’AYANEO NEXT LITE n’a que 128 Go de stockage mais casse les prix

La NEXT LITE d’AYANEO a le potentiel pour être une console portable véritablement intéressante. Son utilisation de HoloISO, ses spécificités et son prix réduit pourraient permettre à la console d’entrée de gamme de rencontrer un franc succès, même si l’on peut regretter certains détails de la console.

La nouvelle console portable innovante d’AYANEO, la NEXT LITE, qui avait été présentée il y a peu, était encore très mystérieuse. Pour le plus grand plaisir des joueurs nomades, l’entreprise chinoise a achevé la présentation de la NEXT LITE, qui n’a désormais plus aucun secret.

Finalement, l’AYANEO NEXT Lite ne fera pas appel à SteamOS, le système d’exploitation associé aux Steam Deck de Valve. À la place, AYANEO a choisi HoloISO, un projet communautaire qui prend la forme d’un ISO SteamOS non-officiel. Cependant si HoloISO sera préinstallé sur la console portable, la société garantit la disponibilité des pilotes Windows pour plus de flexibilité.

Sans surprise, la NEXT LITE aura un processeur et un GPU fabriqués par AMD

Le NEXT Lite, comme la puissante AYANEO SLIDE et les autres consoles de la marque, adopte une architecture AMD. Ici, c’est le Ryzen 5 4500U et Ryzen 7 4800U qui ont été choisis. Ces processeurs embarquent des cœurs CPU Zen 2 et des GPU Radeon RX. Selon AYANEO, cela permet à la console portable de proposer des performances équilibrées pour les jeux.

De plus, la NEXT LITE, etant vendue en deux versions, l’une d’elles dispose de 16 Go de RAM, de 512 Go de stockage et d’une batterie de 47 Wh. Ce n’est pas tout, et AYANEO a soigné avec des joysticks équipés de capteurs à effet Hall pour plus de précision. Un gyroscope à six axes est aussi de la partie, en plus d’un écran IPS 1280×800.

Un prix d’entrée de gamme, aux antipodes de la concurrence

Comme ses grandes sœurs, la NEXT LITE doit être financée via une campagne de financement participatif et devrait être, comme dit plus haut, commercialisée en deux versions distinctes. La première doit être vendue 299 dollars, soit 279 euros, équipée d’un Ryzen 5 4500U, de 16 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Si 128 Go de stockage peut sembler ridicule pour jouer à des jeux modernes, AYANEO à eu le bon sens de proposer une seconde version, plus onéreuse mais doit également plus performante. Elle doit être équipée d’un Ryzen 7 4800U et de 512 Go de stockage, elle devrait être proposée à 399 $ (364 euros environ).

Finalement, entre ses spécificités et son prix d’entrée de gamme très attractif, la NEXT LITE d’AYANEO pourrait être la prochaine console portable à surveiller. Si elle n’est pas une machine monstrueuse comme ce que peut proposer la concurrence elle semble être une bonne porte d’entrée dans l’univers du gaming nomade.