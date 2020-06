Le barbare de Diablo IV reprend du service dans une vidéo de 20 minutes

Un jeu à l’évidence plus sombre et plus violent que Diablo III.

En novembre dernier, Diablo IV, le hack ‘n’ slash de Blizzard, se dévoilait dans une vidéo de 25 minutes via une quête baptisée « A Light in the Dark » menée tambour battant par un barbare. Sur YouTube, un certain GAMEPLAY PS a récemment publié une vidéo de cette quête.

On retrouve notre barbare, toujours aussi lourdement armé. Mais a priori, la version de Diablo IV est ultérieure à celle de la précédente vidéo. Bien entendu, le jeu est toujours en cours de développement et le résultat final peut différer.

Avec Diablo IV, Blizzard ambitionne de proposer un titre fortement inspiré de son légendaire Diablo II. Il y a quelques semaines, le studio a présenté les Cannibales, l’une des familles de monstres du soft. En ce qui concerne les fonctionnalités, ce Diablo IV exigera une connexion permanente et pourrait être cross-play. Des micro-transactions sont également prévues, mais elles devraient se limiter à des éléments cosmétiques.

