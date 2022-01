Le Celeron G6900 à l’épreuve de RDR 2, Cyberpunk 2077, The Witcher 3…

Parmi les processeurs Alder Lake non-K dévoilés par Intel en début d’année figure, tout en bas de tableau, un petit Celeron, le G6900. Nous avons eu un premier aperçu de ses performances dans Geekbench 5 la semaine dernière ; le voici désormais à l’épreuve de plusieurs jeux. La chaîne RandomGaminginHD l’a testé sur une dizaine de titres : The Witcher 3, GTA San Andreas The Definitive Edition, Cyberpunk 2077, CS : GO, Fortnite, Forza Horizon 5, GTA 5, Far Cry 6 et enfin Red Dead Redemption 2.

En préambule, précisons que le processeur a 2 cœurs / 2 threads (uniquement des P-cores). Il affiche une fréquence de 3,5 GHz, possède 4 Mo de cache L3 et a un PBP (Processor Base Power) de 46 W. Vous pouvez l’acquérir pour une soixante d’euros.

Dans le cas présent, la puce d’Intel collabore avec une carte graphique NVIDIA T1000. Celle-ci offre des performances proches de celles d’une GeForce GTX 1650. L’auteur de la vidéo explique qu’il a choisi cette référence en raison de son rapport disponibilité / prix actuel (hors stock chez la plupart des détaillants français, ces derniers l’affichent à environ 470 euros).

Les problèmes de compatibilité entre Alder Lake et les DRM sont tous corrigés selon Intel

Des résultats mitigés

La vidéo est suffisamment bien réalisée et segmentée pour se passer d’explications. Contentons-nous de mentionner les quelques points suivants.

Hormis sur Cyberpunk 2077, c’est bien le CPU qui est le facteur limitant et non le GPU. En l’état, cette configuration permet de jouer dans des conditions relativement acceptables sur quelques titres comme The Witcher 3, GTA SA The Definitive Edition ou encore GTA 5. Enfin, notez que Far Cry 6 est par contre totalement injouable.

Si vous souhaitez monter un PC peu cher pour le jeu, l’auteur de la vidéo déconseille d’opter pour ce Celeron. Il vous suggère plutôt de partir sur une solution d’entrée de gamme de génération précédente, essentiellement en raison des coûts liés à la plateforme Alder Lake.

En revanche, au vu des résultats obtenus par le Celeron, le Pentium Alder Lake (Pentium Gold G7400), qui bénéficie de l’Hyper-Threading et d’un cache L3 de 6 Mo, pourrait bien représenter une solution nettement plus intéressante pour les petits budgets. RGIHD indique qu’il proposera un test de cette puce dans les prochains jours.