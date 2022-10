Le contrôleur SSD SM8366 en action : 13,6 Go/s et 3,4M IOPS

À l’occasion de l’Open Compute Project (OCP) Global Summit 2022, Silicon Motion a présenté son contrôleur SSD PCIe Gen5 SM8366 associée à plusieurs solutions : une avec NAND N48R 3D QLD et deux autres avec NAND B58R 3D TLC de Micron ; une avec NAND 3D TLC BiCS6 de KIOXIA. Surtout, Silicon Motion a fait une démonstration d’un SSD en action. Celui-ci culminait à 13,6 Go/s en lecture séquentielle et à 3,4M d’IOPS en lecture aléatoire.

Silicon Motion avait évoqué son contrôleur SM8366, successeur du contrôleur PCIe 4.0 SM8266 lancé en novembre 2020, en février dernier. L’entreprise annonçait la fin de la phase d’échantillonnage avant 2023 ; le calendrier semble donc tenu. Le contrôleur SM8366 propose une interface NAND à 16 canaux avec une bande passante maximale de 2400 MT/s. Selon Silicon Motion, il permet des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles supérieures à 14 Go/s et de lecture et d’écriture aléatoires supérieures à 3M (lecture) et 2,8M d’IOPS (écriture). Installé dans un package FCBGA de 21 x 21 mm, ce contrôleur se destine aux SSD aux facteurs de forme U2, E1.S et E3.S.

Comme rapporté en début d’article, les performances réelles sont à la hauteur de prévisions, voire plus élevées en lecture aléatoire.

Des radiateurs pour certains modèles

Lors de l’évènement, Silicon Motion a présenté ce contrôleur SSD SM8366 dans plusieurs facteurs de forme : U.2, E3.S, E1.S, E1.S 15mm et E1.S 25mm. Les deux derniers possèdent des dissipateurs thermiques, ce qui suggère un dégagement de chaleur relativement important.

Quoi qu’il en soit, ce contrôleur ne se destine pas aux SSD grand public. Pour ce segment, l’entreprise mise plutôt sur ses contrôleurs SM2507 et SM2508. Les autres principaux contrôleurs de SSD PCIe 5.0 sont l’IG5666 (InnoGrit) et le PS5026-E26 (Phison).

