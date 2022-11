Le Core i5-13400 fait ses preuves dans CPU-Z

Tour à tour, Gigabyte et Microsoft ont dévoilé les prochains processeurs Intel Core de 13e génération. Parmi la vingtaine de puces attendues, se trouve le Core i5-13400, censé avoir 10 cœurs / 16 threads (6 cœurs Performance et 4 cœurs Efficacité énergétique). En principe, ce processeur, comme beaucoup d’autres, reprendrait l’architecture Alder Lake ; ce ne serait donc pas un Raptor Lake à proprement parler. Il a fait une apparition dans CPU-Z.

© 9550pro

Le logiciel confirme le TDP de 65 W ainsi qu’une fréquence de 4,6 GHz. Cela représente une hausse de 200 MHz par rapport au Core i5-12400. Rappelons au passage que cette puce se borne aux P-cores : elle ne possède aucun E-cores. Le Core i5-13400 marque 729,3 points en mono-cœur et 6591 points en multicœurs. Pour la comparaison, le Core de 12e génération réalise environ 700 points en mono-cœur et a une moyenne de 4737 points en multicœurs. Ces valeurs donnent des écarts d’environ 3 % et 39 % respectivement, à l’avantage du nouveau Core. En revanche, le Core i5-12600K, également doté de 6 P-cores et de 4 E-cores, conserve une belle avance avec environ 770 points en mono-cœur et 7000 points en multicœurs. Cette puce a toutefois un TDP bien supérieur, de 125 W.

Processeurs Raptor Lake à 65 et 35 W de TDP

Nous ne savons pas quand Intel lancera des processeurs desktop Raptor Lake à 65 et 35 W de TDP. Deux options : avant la fin d’année 2022 ou lors du CES 2023. Enfin, concernant la gamme mobile, l’entreprise souhaite dégainer avant 2023.