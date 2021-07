Le jeu Back 4 Blood développé par les créateurs Left 4 Dead bénéficiera du DLSS dès sa sortie

NVIDIA annonce que son DLSS serait intégré à Back 4 Blood, le prochain jeu de tir coopératif de Turtle Rock Studios, dès son lancement. Ce titre débarquera le 21 octobre prochain sur les plateformes Steam et Epic Games Store. Il se présente comme « un jeu de tir à la première personne frénétique et coopératif, développé par les créateurs de la franchise Left 4 Dead acclamée par la critique ». Vous pouvez découvrir la bande-annonce officielle ci-dessous. Le studio n’a pas encore dévoilé les configurations minimale et recommandée pour y jouer.

NVIDIA précise également que Escape From Naraka de XeloGames, un développeur indépendant indonésien, accueillera le DLSS le 29 juillet prochain. Ce soft regorge aussi de réflexions et d’ombres en Raytracing et bénéficie de l’illumination globale selon NVIDIA.

Le Ray Tracing et le DLSS de NVIDIA fonctionnent sur les plateformes ARM

Plus de 60 IPS en Full HD pour toutes les RTX sur Red Dead Redemption 2 avec le DLSS

Escape From Naraka sera ainsi le quatrième titre à adopter la technologie de super-échantillonnage de l’entreprise ce mois-ci. Les trois précédents furent Rust le 1er juillet ; Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online le 13 juillet ; F1 2021 dès sa parution le 15 juillet.

Concernant Red Dead Redemption 2, NVIDIA a publié un article qui met en avant les gains octroyés par le DLSS. La firme rapporte « une augmentation des performances allant jusqu’à 45 % en 4K ». Concrètement, d’après les tests effectués par la société, « avec l’aide du NVIDIA DLSS, tous les joueurs GeForce RTX peuvent découvrir le monde incroyable de Red Dead Redemption 2 avec des paramètres maximum à 1920×1080 à plus de 60 FPS. En 2560×1440, les utilisateurs de GeForce RTX 3060 Ti et plus obtiennent plus de 60 FPS. Et à 3840×2160, les joueurs équipés d’une GeForce RTX 3070 ou d’un GPU plus rapide peuvent profiter d’un gameplay à 60 FPS+ avec les paramètres maximum ».