Le Snapdragon 8cx Gen3 obtient des résultats prometteurs sur Geekbench

Il réalise des scores mono-cœur et multicœurs respectivement 23,5 % et 61,2 % supérieurs à ceux du Snapdragon 8cx Gen2.

Cette année, Qualcomm devrait lancer la troisième génération de son SoC Snapdragon 8cx. Contrairement aux deux précédentes itérations, qui embarquent quatre cœurs performance (Kryo 495 Gold) et quatre cœurs basse consommation (Kryo 495 Silver), cette gen3 hériterait de 8 cœurs Kryo Gold calibrés à des fréquences variables. Selon des résultats préliminaires en provenance de Geekbench 5, cette conception permettrait une hausse des performances importante en multicœurs.

Selon les résultats rapportés par le site Tom’s Hardware US, la différence en multicœurs entre le 8cx Gen2 et le Gen1 était relativement faible. En effet, sur Geekbench 5, le premier marque en moyenne 3 050 points contre 2 884 points pour le second ; c’est un écart d’environ 5,7 %. En revanche, le Snapdragon 8cx Gen3 obtient 4 918 points, soit une hausse de 61,2 % environ.

Quid du TDP ?

Si l’on se base sur les résultats ci-dessous, le Snapdragon 8cx Gen3 serait assez proche d’un Intel Core i7-1160G7 en multicœurs. Il reste néanmoins à la traîne en mono-cœur malgré un score 23,5 % plus élevé que son ancêtre direct. Maintenant, reste à savoir si tout ceci n’entraîne pas une hausse de la consommation. En effet, avec 8 cœurs Kryo 495 Gold, il est possible que le TDP de cette gen3 soit supérieur à 7 W, ce qui aurait logiquement une incidence sur l’autonomie des machines.