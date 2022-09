Lisa Su sera sur scène au CES 2023 : qu’attendre de cette intervention ?

Jensen Huang s’est exprimé publiquement hier à l’occasion de la GTC 2022, notamment pour annoncer les nouvelles cartes graphiques Ada Lovelace (GeForce RTX 4090 et RTX 4080). Pour AMD, vous devrez patienter encore plusieurs mois avant de voir et entendre Dr Lisa Su : la PDG d’AMD montera sur scène au CES 2023 ; le 4 janvier 2023 à 18h30 (heure de Las Vegas) / 5 janvier 2023 à 3h30 (heure de Paris).

© AMD

Lisa Su a déclaré : « Au cours des dernières années, l’informatique est devenue une partie essentielle et omniprésente de notre vie quotidienne, aidant chacun d’entre nous à adapter sa façon de travailler et d’apprendre à distance, tout en nous permettant de rester connectés et de nous divertir. Je suis ravie d’avoir l’occasion de prononcer un discours principal au CES 2023 pour mettre en lumière la prochaine génération d’innovations informatiques haute performance et adaptatives, ainsi que les produits qui repousseront les limites du possible et joueront un rôle important en aidant à résoudre nos défis les plus importants ».

Quel programme ?

Lisa Su est une habituée du CES, salon au cours duquel elle prend régulièrement la parole ; ce fut encore le cas cette année. AMD avait officialisé de nombreux produits lors cette édition 2022. Citons dix nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000, dont huit pour le segment mobile, les processeurs Ryzen 6000 mobiles, ou encore le Ryzen 7 5800X3D (le Ryzen 7 dopé au 3D V-Cache).

Pour l’instant, le programme n’est pas encore connu, mais il pourrait ressembler au précédent. AMD a officialisé les Ryzen 7000 desktop en août dernier ; ces puces seront commercialisées à partir du 27 septembre. L’annonce de processeurs Zen 4 pour les PC portables lors du CES 2023 semble donc une hypothèse assez crédible. Idem pour des cartes graphiques RDNA 3 mobiles : les Radeon RX 7000 desktop doivent être présentées le 3 novembre prochain. Enfin, parmi les quatre Ryzen 7000 officialisés (Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X et Ryzen 9 7950X) aucun ne profite de la technologie 3D V-Cache. La présentation d’un Ryzen 7 7800X3D est donc tout à fait plausible.

Pour finir, dans un autre registre, nous attendons aussi l’annonce des EPYC Genoa. Celle-ci devrait toutefois intervenir avant la fin d’année.