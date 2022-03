La GeForce RTX 3090 Ti arriverait finalement fin mars

NVIDIA avait rapidement évoqué la GeForce RTX 3090 Ti lors du CES 2022 début janvier, en promettant d’en dévoiler davantage à son sujet les jours suivant. Finalement, depuis le CES 2022, la société ne donne plus aucune nouvelle de cette référence. De récents messages publiés sur Chiphell renseignent une nouvelle date ; ils mentionnent aussi la GeForce RTX 3070 Ti 16 Go.

Concernant le futur porte-étendard des RTX 3000, celui-ci débarquerait le 29 mars prochain. Les échanges justifient l’ajournement de presque deux mois par des problèmes de mémoire, déjà mis en avant par VideoCardz par le passé : ils auraient imposé une mise à l’arrêt de la production pendant plusieurs semaines. Rappelons que la GeForce RTX 3090 Ti exploite 24 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s contre 19,5 Gbit/s pour la RTX 3090. En outre, cette donnée nécessite encore confirmation, mais la carte devrait exploiter son GPU GA102 à 100 % (soit les 84 SM disponibles). Ses caractéristiques – dont certaines restent hypothétiques – sont rassemblées ci-dessous.

GeForce RTX 3090 Ti : où est passée la carte annoncée par NVIDIA ?

Spécifications RTX 3090 Ti

Référence GeForce RTX 3090 Ti* GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-200 Cœurs RT 84 82 80 68 Cœurs CUDA 10 752 10 496 10 240 8704 Cœurs Tensor 336 328 320 272 Fréquence de base 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Fréquence Boost 1860 MHz 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz Memory 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s Performance FP32 Environ 40 TFLOPS 35,58 TFLOPS 34,10 TFLOPS 29,77 TFLOPS TDP 450 W 350 W 350 W 320 W MSRP À déterminer 1549 euros 1199 euros 719 euros Date de lancement 29 mars 2022 ? 24 septembre 2020 3 juin 2021 17 septembre 2020

La RTX 3070 Ti 16 Go abandonnée

À propos de la GeForce RTX 3070 Ti 16 Go, les messages affirment que NVIDIA a finalement abandonné ses projets. Cette variante de l’actuelle GeForce RTX 3070 Ti dotée de deux fois plus de VRAM faisait l’objet de rumeurs depuis des mois ; néanmoins, contrairement à la GeForce RTX 3090 Ti, NVIDIA n’a jamais fait la moindre annonce à son sujet.

La GeForce RTX 3070 Ti 16 Go aurait notamment servi à contrer l’Intel Arc Aclhemist A780, supposée avoir également 16 Go de VRAM. Seulement Intel a indiqué que ses premières cartes graphiques desktop n’arriveraient qu’au cours du second trimestre. De son côté, NVIDIA pourrait lancer les premières RTX 40 dès septembre. Ainsi, la firme dirigée par Jensen Huang estime peut-être qu’une GeForce RTX 3070 Ti avec 16 Go de VRAM ne se justifie plus vraiment.

