Le point sur les cartes graphiques AMD, Intel et NVIDIA à venir

Un second trimestre rempli de cartes graphiques AMD et Intel, en attendant les prochaines générations d’AMD et de NVIDIA au second semestre.

La situation sur le marché des cartes graphiques desktop est très tendue depuis plus d’un an. Les quelques GPU en stock partent rapidement à des prix bien supérieurs à ceux préconisés par NVIDIA et AMD. Les choses semblent s’améliorer depuis le début d’année, mais la prudence reste de mise. Quoi qu’il en soit, les mois à venir s’annoncent riches en nouvelles références, avec en point d’orgue la commercialisation des cartes graphiques Intel Arc Alchemist. Le site 3DCenter propose un petit tour d’horizon des prochaines sorties.

D’ici la fin du mois, nous devrions voir débarquer la GeForce RTX 3090 Ti. D’abord prévue pour fin mars, le fleuron des RTX 3000 arriverait avec deux mois de retard, le 29 mars selon VideoCardz. Il s’agit bien sûr d’une carte très haut de gamme réservée à quelques passionnés fortunés ; la portée de ce lancement restera forcément très limitée.

Les spécifications des GPU Ada des RTX 40 dévoilées : jusqu’à 18 432 cœurs CUDA et 96 Mo de cache L2

Du mouvement surtout au second trimestre

Les choses vont surtout bouger en avril mai et juin. Intel a affirmé que ses GPU Arc Alchemist desktop seraient disponibles à partir du second trimestre. Contrairement à la RTX 3090 Ti de NVIDIA, qui se situe au sommet de la pyramide des prix et des performances, l’offensive à venir d’Intel va surtout se concentrer sur l’entrée et le milieu de gammes. De fait, l’Arc A780, le probable porte-étendard des cartes graphiques Arc Alchemist, se positionne à peu près au niveau de la GeForce RTX 3070 voire de la RTX 3070 Ti de NVIDIA dans le meilleur des cas (soit la Radeon RX 6700 d’AMD, capacités RTX mises de côté). Précisons au passage que la RTX 3070 Ti 16 Go ne serait plus d’actualité.

C’est un truisme, mais ce positionnement est celui qui permettra à Intel d’écouler le plus grand nombre de GPU. Sous réserve que les GPU Arc soient un minimum viables : la Radeon RX 6500 XT, malgré sa disponibilité et des tarifs globalement respectés, est, à juste titre dirons-nous, boudée par les joueurs.

AMD pourrait d’ailleurs se rattraper avec les Radeon RX 6X50 XT Refresh. Ces nouvelles références seraient des déclinaisons de certaines Radeon RX 6000 actuelles mais affublées de mémoire à 18 Gbit/s plutôt qu’à 16 Gbit/s.

D’autre part, la plus anecdotique Radeon RX 6400, réservée aux OEM, fera ses débuts en mars. Nos confrères évoquent également une Radeon RX 6500 programmée pour le mois de mai.

Les références attendues au cours des prochaines semaines

Référence GPU Hardware VRAM Segment Date de sortie prévue GeForce RTX 3090 Ti GA102 84 SM (10 752 FP32) 24 Go GDDR6X Très haut de gamme 29 mars 2022 Radeon RX 6950 XT Navi 21 80 CU (5120 FP32) 16 Go GDDR6 Très haut de gamme Mi-avril Radeon RX 6750 XT Navi 22 40 CU (2560 FP32) 12 Go GDDR6 Milieu de gamme 2T 2022 Radeon RX 6650 XT Navi 23 32 CU (2048 FP32) 8 Go GDDR6 Milieu de gamme 2T 2022 Arc A780 DG2-512EU 32 Xe (4096 FP32) 16 Go GDDR6 Milieu de gamme 2T 2022 Arc A580 DG2-512EU 24 Xe (3072 FP32) 12 Go GDDR6 Milieu de gamme 2T 2022 Arc A380 DG2-128EU 8 Xe (1024 FP32) 6 Go GDDR6 Entrée de gamme 2T 2022 Arc A350 DG2-128EU 6 Xe (768 FP32) 4 Go GDDR6 Entrée de gamme 2T 2022 Radeon RX 6500 Navi 24 12 CU (768 FP32) 4 Go GDDR6 Entrée de gamme Mai

Les nouvelles générations de GPU AMD et NVIDIA prévues avant fin 2022

À plus long terme mais avant la fin d’année, AMD et NVIDIA déploieront très certainement leur prochaine génération de cartes graphiques. AMD a récemment affiché son ambition de lancer les GPU Navi 3X RDNA 3, gravés en 5 et 6 nm, en 2022. Quant à NVIDIA, l’entreprise est soupçonnée de préparer une première salve de RTX 40 (Ada) pour septembre.

Source : 3DCenter via VideoCardz