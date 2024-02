Les meilleures multiprises connectées de 2024 : laquelle choisir ?

Quelle est la meilleure multiprise connectée ? Si vous cherchez à rendre votre maison plus connectée en contrôlant à distance vos appareils électroniques tout en surveillant votre consommation d’énergie, les multiprises connectées sont faites pour vous. Un vrai gain de temps, d’argent et de confort. Découvrez notre sélection des meilleures multiprises connectées.

Notre top 3 des meilleures multiprises connectées

NOUS Smart Power Strip A5, pour faire des économies
Tapo P300, un bon rapport qualité/prix
Eve Energy Strip, la plus haut de gamme

Pour rendre sa maison connectée et profiter des avantages de la domotique, vous n’êtes pas obligé de remplacer tous vos objets par des appareils connectés coûteux. Vous pouvez tout simplement brancher ceux que vous possédez déjà sur des multiprises connectées.

C’est le meilleur moyen de profiter du contrôle à distance, de créer des automatisations et des routines sans se ruiner. Vous n’aurez besoin que d’un smartphone et d’une connexion Internet. Et à la différence des prises simples, les multiprises vous offrent la possibilité de brancher plusieurs appareils au même endroit. Découvrez notre sélection des meilleures prises connectées 2024.

Multiprise connectée Meross (Type E), le meilleur premier prix

Multiprise Meross Le meilleur premier prix

Prix très intéressant Compatible avec tous les assistants vocaux

Compatible avec tous les assistants vocaux Sécurisée contre les surtensions et ignifugée

Sécurisée contre les surtensions et ignifugée Fonctionne sans hub

Fonctionne sans hub Installation très rapide On n’aime pas Conception bon marché

Conception bon marché Pas de suivi de la consommation électrique

Ce modèle de chez Meross représente à nos yeux la meilleure multiprise connectée premier prix. Cette dernière est de “type E”, mais sachez qu’il existe aussi un modèle “type F”. Cette lettre sert à identifier la gestion de la terre. Les multiprises de type E possèdent une broche centrale qui permet de faire passer la terre, ce sont les modèles les plus courants en France car plus sécuritaires. Les modèles de “type F” ne sont pas dotés de cette broche. C’est pourquoi nous avons sélectionné le modèle “type E”.

Cette multiprise possède 4 prises avec possibilité de contrôle individuel et ne nécessite aucun hub pour fonctionner. Elle dispose également de 4 connectiques USB-A. Elle est compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri (via Apple HomeKit). Cette large compatibilité devrait mettre tout le monde d’accord. Elle vous offre donc la possibilité de créer des routines, des scénarios et d’utiliser les commandes vocales avec l’application de votre choix.

Sa conception pourrait être robuste, mais c’est aussi ce qui explique son prix si accessible. Grâce à elle, vous pouvez, sans casser votre tirelire, rendre votre maison plus connectée. Enfin, sachez qu’en plus de supporter une tension de 250 V et une charge maximale de 16 A, elle est protégée contre les surtensions et son boîtier est ignifugé. Il ne manque que le suivi de la consommation électrique pour en faire la multiprise parfaite.

Multiprise connectée Tapo P300, un bon rapport qualité/prix

Tapo P300 Un bon rapport qualité/prix

39.89€ Voir l’offre

39.90€ Voir l’offre

39.90€ Voir l’offre

39.90€ Voir l’offre

39.90€ Voir l’offre On aime Prises USB-A et USB-C

Prises USB-A et USB-C USB-C charge rapide

USB-C charge rapide Très bonne conception

Très bonne conception Compatible Alexa, HomeKit et Google Home

Compatible Alexa, HomeKit et Google Home Application Tapo très réussie

Application Tapo très réussie Sécurisée pour les enfants On n’aime pas Aucun suivi de la consommation électrique

Pour un budget un petit peu important, vous pouvez profiter d’une multiprise connectée proposant les mêmes fonctionnalités, mais avec une meilleure conception. Le design est plus travaillé, avec un plastique ignifugé de bonne facture. Ce modèle Tapo 300 propose 3 prises pilotables individuellement, 2 prises USB-A et une prise USB-C. Tout ce petit monde se contrôle via l’application Tapo qui vous offre la possibilité de créer des scènes, des routines ou de simuler une présence, comme la grande majorité des multiprises de cette sélection.

L’installation est très simple puisque l’appareil se connecte via le Bluetooth 4,2 dans un premier temps, puis la WiFi 2,4 GHz si vous le souhaitez. Bonus très appréciable : l’USB-C offre la charge rapide, ce qui peut être pratique si la multiprise est posée près de votre bureau par exemple, et cela la distingue de ses concurrentes et justifie son prix.

Elle supporte une puissance maximale de 2300 W et un ampérage total de 10 A. Enfin, elle est compatible avec Alexa, HomeKit et Google Home. Ce modèle Tapo 300 est donc une multiprise très convaincante, plus chère que d’autres mais avec une conception robuste et la possibilité de profiter de la charge rapide. En bref, un excellent choix.

Multiprise connectée Meross MSS620HK, pour le jardin

Meross MSS620HK Pour le jardin

Étanche (certifiée IP44) Compatible Apple HomeKit, Alexa et Google Assistant

Compatible Apple HomeKit, Alexa et Google Assistant Protection contre les surcharges

Protection contre les surcharges Design sobre, peut être facilement cachée

Design sobre, peut être facilement cachée Format très compact On n’aime pas Câble d'alimentation court

Câble d'alimentation court Prendre garde à la portée de connexion

La domotique n’est pas réservée à l’intérieur de la maison, c’est pourquoi nous avons sélectionné cette multiprise extérieure signée Meross. Elle possède la particularité d’être certifiée IP44, c’est-à-dire qu’elle est étanche (attention, il ne faut pas l’immerger). Vous pouvez donc la placer sur votre pelouse ou même à côté d’une fontaine ou de votre piscine.

Côté design, elle est compacte, noire et sobre. Idéale pour être placée en extérieur sans être vue. Deux couvercles imperméables recouvrent deux prises contrôlables séparément et compatibles avec Apple HomeKit, Alexa et Google Assistant. Elle propose aussi des fonctionnalités de scènes, de routines et de minuteries. L’application dédiée est facile à prendre en main et l’installation se fait facilement. Attention toutefois à ne pas trop vous éloigner du WiFi au risque de perdre la connexion.

Elle supporte une charge de 240 V et une charge maximale de 10 A. Son boîtier est ignifugé et elle dispose d’un fusible de protection contre les surcharges. C’est le choix idéal si vous souhaitez brancher des appareils en extérieur en toute sécurité pour un budget modeste. On regrette simplement son câble d’alimentation très court.

Nous Smart Power Strip A5, pour surveiller votre consommation d’énergie

NOUS Smart Power Strip A5 Pour surveiller votre consommation d'énergie

Conception robuste et ignifugée Compatible avec plusieurs applications

Compatible avec plusieurs applications Suivi de la consommation électrique

Suivi de la consommation électrique Plastique traité contre les UV

Plastique traité contre les UV Protégée contre les surtensions

Protégée contre les surtensions 3 ports USB-A On n’aime pas Prises de type F

Prises de type F Un port USB-C aurait été bienvenu

À première vue, cette multiprise connectée de la marque NOUS n’est pas très différente des autres modèles de notre sélection. Elle propose 3 prises type F pouvant se contrôle individuellement ainsi que 3 ports USB-A. Elle est en plastique blanc ignifugé et traité contre les UV pour éviter son jaunissement. Son design est simple et sa conception robuste, 6 patins au dos assurent sa stabilité.

À l’arrière, des QR code permettent de télécharger les applications qui permettent de la contrôler : NOUS Smart Home, Tuya ou Smart Life. Elle est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home. Elle dispose d’un disjoncteur en cas de surtension, en sachant qu’elle supporte une puissance maximale de 3300 Watts et une charge maximale de 15 A.

Ce qui la distingue vraiment de ses concurrents, c’est qu’elle vous propose de suivre votre consommation électrique. Cela vous permet de connaître la consommation en Watts de votre multiprise et de faire un relevé chaque mois. En fonction des appareils que vous branchez dessus, cela peut être un excellent indicateur pour vous permettre de consommer plus intelligemment et de réduire votre facture. Les autres fonctionnalités de la multiprise sont classiques : programmation, création de routine et minuterie.

Brennenstuhl Connect Premium-Line, la plus grande

Brennenstuhl Connect Premium-Line La plus grande

Possibilité de brancher jusqu'à 6 appareils Très polyvalente (prises commutables ou continues)

Très polyvalente (prises commutables ou continues) Fonctionnalité d'automatisation et de programmation

Fonctionnalité d'automatisation et de programmation Installation facile

Installation facile Design clair et sobre On n’aime pas Pas compatible avec le HomeKit d'Apple

Si vous avez besoin de brancher beaucoup d’appareils sur une même multiprise connectée, dans votre cuisine par exemple, alors ce modèle de chez Brennenstuhl devrait vous plaire. Il vous offre en effet la possibilité de brancher jusqu’à 6 éléments. Les prises fonctionnent deux par deux, 2 paires sont commutables séparément, et 2 fonctionnent en continu. Cela peut s’avérer très utile, notamment pour des appareils devant fonctionner en continu. Cette multiprise est donc très polyvalente.

Pour le reste de ces fonctionnalités, elle offre la même prestation que ses concurrentes à savoir l‘automatisation via un compte à rebours, un horaire ou une minuterie via l’application dédiée, la création de scène et la commande à distance.

Elle est aussi compatible avec Alexa et Google Assistant. Attention pour les utilisateurs d’Apple, elle ne prend pas en charge le HomeKit. Elle peut recevoir une puissance maximale de 3690 W et n’a besoin d’aucun hub pour fonctionner puisqu’elle communique par WiFi 2,4 GHz.

Multiprise connectée Eve Energy Strip, la plus haut de gamme

Eve Energy Strip La plus haut de gamme

93.83€ Voir l’offre

99.90€ Voir l’offre

99.90€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

110.26€ Voir l’offre

115.13€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Finitions très soignées

Finitions très soignées Design en aluminium élégant

Design en aluminium élégant Suivi de la consommation électrique

Suivi de la consommation électrique Protection contre les surtensions

Protection contre les surtensions Boutons d'alimentation pour chaque prise On n’aime pas Prix élevé

Prix élevé Pas de prise USB

Le modèle Eve Energy Strip fait partie des multiprises connectées premium. La première chose qui la distingue de ses concurrentes moins chères, c’est son design. Qui a dit que les multiprises devaient forcément être cachées ? La Eve Energy est noire et ses contours en aluminium lui offrent un aspect haut de gamme très sympa. Avec ses finitions très soignées, elle plaira à ceux qui n’ont pas d’autre choix que de placer leur multiprise connectée à des endroits particulièrement visibles de leur habitation.

Côté fonctionnalité, elle rejoint les autres multiprises du marché. Elle est compatible avec Homekit et les appareils Apple. Ses trois prises se contrôlent toutes individuellement, que ce soit avec les boutons d’alimentation, votre smartphone ou encore Siri. Que ce soit avec l’application HomeKit ou avec l’application EVE, vous pouvez créer des routines et des scénarios personnalisés ou bien même simuler votre présence en cas d’absence.

L’application EVE vous permet aussi de surveiller votre consommation, ce qui peut vous permettre de mieux gérer l’utilisation de vos appareils électriques au quotidien. Elle supporte une puissance maximale de 3620 W et un Ampérage total de 16 A. Enfin, elle possède aussi une protection contre la foudre et les surtensions. On lui reprochera de ne pas proposer de ports USB comme le font beaucoup de ses concurrentes, et de ne pas être compatible avec Google Home.

⚡️ Qu’est-ce qu’une multiprise connectée ?

Une multiprise connectée, appelée aussi multiprise intelligente, est un dispositif électrique qui permet de contrôler à distance l’alimentation électrique de plusieurs appareils. Elle permet par exemple de contrôler à distance l’allumage de certains appareils, de créer des routines et des automatisations afin de faciliter le quotidien et de réaliser des économies d’énergie.

L’avantage des multiprises connectées, c’est que chaque prise est contrôlable de manière individuelle ce qui vous permet d’avoir la main sur plusieurs appareils réunis au même endroit.

Voici quelques caractéristiques d’une multiprise connectée :

Contrôle à distance : la multiprise peut être contrôlée à partir d’un smartphone, généralement via une application dédiée. Cela permet d’éteindre et d’allumer un appareil à distance ou via une commande vocale, comme des luminaires par exemple.

la multiprise peut être contrôlée à partir d’un smartphone, généralement via une application dédiée. Cela permet d’éteindre et d’allumer un appareil à distance ou via une commande vocale, comme des luminaires par exemple. Automatisation : elle permet de programmer des plages horaires pour allumer ou éteindre les appareils branchés, ce qui peut contribuer à économiser de l’énergie.

elle permet de programmer des plages horaires pour allumer ou éteindre les appareils branchés, ce qui peut contribuer à économiser de l’énergie. S urveillance de la consommation : certains modèles peuvent fournir des informations détaillées sur la quantité d’énergie consommée par chaque appareil, ce qui peut aider à identifier les appareils énergivores.

certains modèles peuvent fournir des informations détaillées sur la quantité d’énergie consommée par chaque appareil, ce qui peut aider à identifier les appareils énergivores. Compatible avec les assistants vocaux : Certaines multiprises connectées sont compatibles avec des systèmes d’assistants vocaux tels qu’Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit, ce qui permet de contrôler les appareils branchés à l’aide de commandes vocales.

Certaines multiprises connectées sont compatibles avec des systèmes d’assistants vocaux tels qu’Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit, ce qui permet de contrôler les appareils branchés à l’aide de commandes vocales. Protection contre les surtensions : la plupart des multiprises connectées sont équipées de dispositifs de protection contre les surtensions.

la plupart des multiprises connectées sont équipées de dispositifs de protection contre les surtensions. Notifications : grâce aux applications, elles peuvent envoyer des notifications en cas de coupure de courant ou d’utilisation anormale.

🧐 Quels sont les différents types de multiprises connectées ?

Les multiprises se déclinent en différentes familles. Certains modèles sont à rallonge, d’autre non. Certaines possèdent une protection contre la foudre ou un parasurtenseur pour se prémunir des variations de tension. D’autres encore se voient doter de ports USB. La majorité des multiprises connectées sont des modèles rectangulaires classiques auxquels s’ajoute un câble permettant de rallonger les branchements. Elles possèdent toutes un ou plusieurs interrupteurs permettant de couper l’alimentation des prises.

En fonction de l’emplacement souhaité de votre multiprise et des appareils que vous souhaitez y adjoindre, soyez attentif aux fonctionnalités qu’elles proposent. Vous n’aurez pas forcément besoin d’un paratonnerre ou d’un parasurtenseur, il sera donc inutile d’en payer le prix.

🔌 Quels appareils brancher sur une prise connectée ?

Alexa d’Amazon – Crédit : Pexels

Vous pouvez brancher tous les appareils de votre choix sur votre multiprise connectée, tant que vous respectez la puissance maximale de cette dernière. Elles sont souvent très utilisées pour les luminaires, car grâce à elles vous pouvez les allumer avec votre smartphone ou bien créer des routines pour qu’ils s’allument dès que vous rentrez chez vous, simuler la présence d’une personne dans votre maison ou encore les allumer grâce aux commandes vocales. Vous pouvez aussi, autre exemple, les utiliser pour préchauffer vos radiateurs juste avant que vous vous leviez.

Les multiprises connectées fonctionnent en général avec le Bluetooth ou le WiFi.

Pour installer une multiprise connectée via le Bluetooth, il suffit de brancher la multiprise. Cette dernière commencera à émettre son signal et sera rapidement détectée par l’application. Il suffit ensuite de suivre le protocole d’installation, très rapide, sur votre smartphone.

À savoir : la connexion via le Bluetooth est la plus contraignante, car elle ne permet pas une grande portée de connexion. La multiprise doit obligatoirement être à portée du smartphone pour pouvoir être contrôlée.

Pour ce qui est du WiFi, l’installation demande quelques étapes supplémentaires, notamment celle de rentrer dans l’application votre mot de passe WiFi, mais ce n’est pas beaucoup plus compliqué. Le tout étant de suivre le protocole d’installation généralement affiché sur l’application ou disponible dans le manuel. Avec une multiprise connectée en WiFi, vous pouvez contrôler la multiprise hors de votre domicile.

Certains modèles, comme la multiprise Tapo 300, proposent les deux types de connexion.

Les multiprises connectées de notre sélection vous permettent de contrôler de façon indépendante chacun des appareils branchés dessus. Ainsi, vous pouvez faire en sorte de couper l’alimentation de certains appareils lorsque vous n’en avez pas besoin.

Imaginons que sur votre multiprise connectée soit branchée votre télévision, un poste radio et un chargeur de smartphone. Vous pouvez faire en sorte que ces appareils ne soient alimentés que le soir à partir du moment où vous rentrez du travail. Ainsi, ils ne reçoivent aucune alimentation quand vous ne l’avez pas décidé. Pour ce qui est du chargeur de votre smartphone, vous pouvez faire en sorte qu’il ne soit alimenté que pendant 2 heures ou 3 heures, le temps que ce dernier charge. Ensuite il se coupe pour préserver à la fois votre batterie, et votre consommation.

Certaines multiprises, nous l’avons vu, vous permettent aussi d’avoir un suivi de votre consommation. Cela vous permet de traquer les appareils énergivores, mais aussi de réduire le temps d’alimentation de certains appareils qui n’auraient pas besoin de l’être en permanence.