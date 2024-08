Les mini-projecteurs 4K et 240Hz vont-ils détrôner les écrans gamer ?

La nouvelle puce DLP pour vidéoprojecteur de Texas Instruments veut rivaliser avec les meilleures TV et écrans gamer. La DLPC8445 promet un affichage en 4K mais aussi la possibilité d’atteindre 240 Hz, le tout avec une latence inférieure à une milliseconde.

Depuis le lancement de l’Acer Nitro G550, le premier projecteur 1080p et 120 Hz, la technologie a bien évolué. Il n’est pas rare de trouver des machines capables d’atteindre une définition 4K tout en conservant un taux de rafraîchissement correct.

Si les vidéoprojecteurs peuvent être une alternative intéressante aux téléviseurs 4K, en revanche, ils souffrent toujours de certains problèmes. Par exemple, le taux de rafraîchissement reste relativement bas en comparaison des meilleurs écrans gamer. De ce fait, ce genre de machine pourrait être contre-indiqué pour un utilisateur voulant s’adonner au jeu.

Heureusement les projecteurs s’améliorent de jour en jour et les avancées de l’entreprise Texas Instruments pourraient rebattre les cartes. Une nouvelle percée concernant la technologie DLP (Digital Light Processing) permettrait, en effet, à ces appareils d’atteindre 240 Hz.

Une puce DLP pour des vidéoprojecteurs gaming

Dénommée DLPC8445, cette puce DLP serait 90 % plus petite que celles des générations précédentes (9 mm par 9 mm). Cela signifie qu’il serait possible de la retrouver dans des vidéoprojecteurs compacts et taillés pour le gaming.

Elle serait conçue pour reproduire l’expérience d’affichage des meilleures TV 4K. Avec son taux de rafraîchissement record, son affichage de 100 pouces et sa latence passant sous la barre de la milliseconde, la DLPC8445 s’annonce donc prometteuse.

Elle pourrait, cependant, ne pas détrôner les téléviseurs et écrans tout de suite. Elle vient certes d’être lancée mais il faut encore qu’elle soit adoptée par les différents constructeurs de vidéoprojecteurs. Qui plus est, si l’idée d’avoir une machine ultra-compacte capable de projeter du 4K est intéressante sur le papier, quelques limitations sont à prendre en compte.

Ses limitations, empêchent la DLPC8445 de briller

Le taux de rafraîchissement maximum de 240 Hz est en effet réservé à une définition en 1080p tandis que la 4K ne prend en charge que du 60 Hz. En somme, si l’amélioration de la latence est impressionnante, pour les gamers, un écran d’ordinateur haut de gamme sera malgré tout plus intéressant.

D’autant plus qu’un vidéoprojecteur utilisant la DLPC8445 conservera les défauts inhérents à ce genre de machine. Par exemple, la luminosité de 1800 lumens annoncée est insuffisante pour jouer confortablement dans une pièce lumineuse. Pour profiter au maximum d’un vidéoprojecteur intégrant la puce DLP, il faudrait donc jouer dans le noir et sacrifier la 4K au profit des 240 Hz.

Compte tenu des exigences actuelles, il est peu probable que Texas Instruments arrive à intéresser les joueurs avec sa technologie. Les téléviseurs et écrans ont donc encore quelques beaux jours devant eux. De plus, il faut espérer que les appareils intégrant la DLPC8445 ne soient pas trop onéreux sans quoi ils seront certainement réservés à une clientèle très restreinte.