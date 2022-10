AMD Ryzen 7000 : une série regroupant trois architectures CPU différentes

C’est une pratique courante depuis plusieurs années et les générations à venir ne dérogent pas à cette règle : tous les processeurs d’une même série ne bénéficient pas de l’architecture la plus récente. Du côté d’Intel, nous avons eu confirmation, par Gigabyte, que plusieurs Core de 13e génération seraient en réalité basés sur l’architecture Alder Lake. Les Ryzen 7000 mobiles d’AMD ne mélangeront pas deux architectures CPU, mais trois, voire quatre.

Le divulgateur momomo_us a déniché un Ryzen 5 7530U dans Sisoftware. Si l’on se fie à la nouvelle nomenclature d’AMD, ce 6 cœurs / 12 threads repose sur l’architecture CPU Zen 3 ou Zen 3+. AMD proposera aussi un Ryzen 5 7640U (utilisé par la société pour présenter sa nouvelle nomenclature), basé sur Zen 4. Enfin, AMD commercialisera également, avant la fin d’année, des APU Mendocino, dont le Ryzen 5 7520U ; une puce sous Zen 2.

Une différenciation plus aisée, à condition de savoir quoi considérer

Si de prime abord, tout ceci peut sembler confus, c’est en fait plus clair qu’autrefois pour quelqu’un d’averti. En effet, désormais, l’architecture CPU de ces trois processeurs apparait clairement : il ne faut simplement pas se fier au 7, qui désigne l’année (2023 en l’occurrence, 8 pour 2024, etc.), mais au quatrième chiffre. Cette différenciation n’était pas possible jusqu’à présent : pour les Ryzen 7 5800U et Ryzen 7 5700U par exemple, le premier est une puce Zen 3, le second Zen 2, sans que leur différence ne transparaisse au premier coup d’œil dans la nomenclature. Comme le souhaitait AMD, ce système “à la fois technique et informatif” permet effectivement à un “passionné de décoder le numéro” du processeur.

De fait, la gamme Ryzen 7000 sera la première série à prendre en charge trois/quatre architectures différentes. Jusqu’à présent, une même série mêlait des processeurs basés sur deux architecture CPU différentes max.

Architecture Zen Zen+ Zen2 Zen3 Zen3+ Zen4 Ryzen 7000 X X O O O O Ryzen 6000 X X X X O X Ryzen 5000 X X O O X X Ryzen 4000 X X O X X X Ryzen 3000 X O O X X X Ryzen 2000 O O X X X X Ryzen 1000 O X X X X X Gammes Ryzen mobiles