Les Ryzen 7000X3D seront disponibles le jour de la Saint-Valentin

Lors du CES 2023, AMD a dévoilé six nouveaux processeurs desktop : trois Ryzen 7000X3D (Ryzen 9 7950X3D à 16 cœurs, Ryzen 9 7900X3D à 12 cœurs et Ryzen 7 7800X3D à 8 cœurs) et trois Ryzen 7000 non-X (Ryzen 9 7900 à 12 cœurs, Ryzen 7 7700 à 8 cœurs et Ryzen 5 7600 à 6 cœurs). Ces derniers sont commercialisés depuis hier ; vous pouvez d’ailleurs consulter notre test des Ryzen 9 7900 et Ryzen 5 7600. Concernant les puces profitant de la technologie 3D V-Cache, AMD avait renseigné une commercialisation courant février, sans fixer de date précise. Une apparaît désormais sur le site de la société : ce sera le 14 février.

© AMD

Le référencement de ces nouveaux processeurs avait déjà permis de savoir deux choses : qu’ils possèdent une nouvelle boîte et qu’ils supportent des températures maximales inférieures à leurs homologues Zen 4 (89°C au lieu de 95°C). Nous avons désormais une date de disponibilité : le 14/2/2023.

Un cadeau possible… mais à quel prix ?

Vous pourrez donc offrir l’un de ces processeurs bien dotés en cache L3 à votre dulcinée ou à votre godelureau pour la Saint-Valentin ; hélas, même si vous n’êtes pas censés compter dans ce contexte, nous ne savons toujours pas à quel prix. Seule certitude : le Ryzen 9 7950X3D est plus performant que le Core i9-13900K pour les joueurs et les créateurs, selon AMD.

Nous avons mis à jour notre tableau de la gamme Ryzen 7000 en y incorporant les fréquences de base. Nous avons également ajouté les tarifs des Ryzen 7000 non-X, sur la base de ceux pratiqués par TopAchat.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost Cache (L2+L3) TDP Prix de lancement Ryzen 9 7950X3D 16C/32T 4,2 GHz 5,7 GHz 144 Mo 120W À déterminer Ryzen 9 7950X 16C/32T 4,5 GHz 5,7 GHz 80 Mo 170W 849 euros Ryzen 9 7900X3D 12C/24T 4,4 GHz 5,6 GHz 140 Mo 120W À déterminer Ryzen 9 7900X 12C/24T 4,7 GHz 5,6 GHz 76 Mo 170W 669 euros Ryzen 9 7900 12C/24T 3,7 GHz 5,4 GHz 76 Mo 65W 539 euros Ryzen 7 7800X3D 8C/16T ? 5,0 GHz 104 Mo 120W À déterminer Ryzen 7 7700X 8C/16T 4,5 GHz 5,4 GHz 40 Mo 105W 479 euros Ryzen 7 7700 8C/16T 3,8 GHz 5,3 GHz 40 Mo 65W 400 euros Ryzen 5 7600X 6C/12T 4,7 GHz 5.3 GHz 38 Mo 105W 359 euros Ryzen 5 7600 6C/12T 3,8 GHz 5,1 GHz 38 Mo 65W 299 euros

Source : AMD